Pozew złożono w USA, jednak z podobnymi problemami zgłaszają się klienci z innych krajów.

Paypal niewątpliwie jest przydatnym narzędziem do płatności internetowych. Jednak jego wady wychodzą na światło dzienne dzięki niezadowolonym użytkownikom, którzy dzielą się swoimi historiami w sieci. Wielu z nich twierdzi, że PayPal potrafi odciąć dostęp do konta bez żadnego powodu, a także nie jest chętny na udzielanie wyjaśnień.

Kilku klientów Paypala nie wytrzymało i postanowiło walczyć z gigantem w sądzie. W pozwie zbiorowym zarzucają PayPalowi bezpodstawne zablokowanie kont i przejęcie zgromadzonych na nich środków. Żądają wyjaśnień i przede wszystkim zwrotu ich własnych pieniędzy.

PayPal zabiera pieniądze użytkownikom

Jeden z użytkowników korzystał z konta firmy jego żony, która sprzedaje urządzenia hialuron pen (do wstrzykiwania kwasu hialuronowego w skórę). Konto zostało zablokowane na sześć miesięcy, po czym okazało się, że zniknęły z niego 172 tys. dolarów. PayPal wyjaśnił, że małżeństwo naruszyło umowę oraz zasady dopuszczalnego użytkowania, ponieważ przyjmowali pieniądze za sprzedaż środków niezatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Jednak niezrozumiałe stało się skonfiskowanie pieniędzy zgromadzonych na koncie.

Inna użytkowniczka korzystała z PayPala od 22 lat. Jej konto również zostało zablokowane, po czym straciła prawie 27 tys. dolarów. Kolejna ofiara straciła ponad 42 tys. dolarów. Co ciekawe, kobieta twierdzi że otrzymała kilka różnych wyjaśnień od PayPala. Raz tłumaczono, że blokada konta wynika z kilku różnych kont korzystających z tego samego komputera i adresu IP. Innym razem usłyszała, że powodem jest sprzedawanie przez nią ubrań do jogi za cenę niższą niż rynkowa (o jakieś 20-30%). Dowiedziała się też, że musi zapłacić podatki od środków przejętych przez PayPal.

Głównym zarzutem pozwu jest uniemożliwienie użytkownikom dostępu do ich własnych pieniędzy, oraz nielegalne przejęcie środków z kont. Niestety, nie są to jedyni poszkodowani. W sieci roi się od podobnych historii.

Czy pieniądze są bezpieczne na PayPalu?

Paypal mimo swojej popularności wywołał sporo niezadowolenia. Wiele osób otwarcie mówi, że nigdy nie powierzyłoby mu swoich pieniędzy.

Mnóstwo internautów pozamykało swoje konta po zmianie regulaminu, kiedy wprowadzono możliwość pobierania pieniędzy z nieaktywnych kont oraz w przypadku łamania zasady dopuszczalnego użytkowania. Platformą zainteresował się również nasz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przeszłości było też kilka problemów z bezpieczeństwem.

Osobiście korzystam z PayPala od lat, ale raczej sporadycznie. Nigdy nie miałam najmniejszych problemów. Z kolei mojej znajomej zablokowano konto bez istotnego powodu. Na szczęście nie miała na nim żadnych pieniędzy. PayPal tłumaczył to „podejrzaną aktywnością”, nie wyjaśniając o co dokładnie chodzi. Powiedziano jej też, że nigdy już nie będzie mogła założyć nowego konta na swoje dane. Dlaczego? Do dziś tego nie wie.

Znacie podobne historie? A może macie swoje przejścia z PayPalem? Dajcie znać w komentarzach.

