Już tylko 10 dni zostało do wielkiego otwarcia targów Poznań Game Arena 2022. Tegoroczna edycja imprezy zapowiada się doskonale, niezależnie od tego, czy bardziej interesują cię gry, sprzęt gamingowy czy turnieje e-sportowe.

Największe atrakcje targów Poznań Game Arena 2022

Organizatorzy zadbali o to, by podczas PGA 2022 nikt się nie nudził. Tegoroczna edycja święta graczy w sercu Wielkopolski będzie na przykład okazją, by przedpremierowo pograć w najgorętsze tytuły na horyzoncie albo też obejrzeć najnowsze materiały wideo, które z nich pochodzą.

Skull and Bones, The Invincible i hity Nintendo wśród najważniejszych gier na PGA 2022

Wśród tych tytułów znajduje się na przykład utrzymane w pirackich klimatach Skull and Bones. Nadciągający hit Ubisoftu pozwoli nam spróbować swoich sił w emocjonujących bitwach morskich i przeżyć niezwykłą przygodę na Oceanie Indyjskim. Podczas PGA 2022 w specjalnej salce kinowej obejrzymy 11-minutowy gameplay z trybu multiplayer oraz trwający blisko kwadrans materiał przedstawiający fragment kampanii dla jednego gracza.

PGA będzie też okazją, by – po raz pierwszy – pograć trochę w The Invincible – wyśmienicie zapowiadającego się erpega opartego na „Niezwyciężonym” Stanisława Lema. Na stanowisku 11 bit studios na graczy czekać będzie fragment kampanii, na którego przejście potrzeba około godziny.

Swoją obecność na targach Poznań Game Arena 2022 potwierdziła również firma Nintendo. W jej strefie będzie można zagrać w przeszło 20 różnych tytułów, wśród których znajdują się Animal Crossing: New Horizons, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Kirby and the Forgotten Land, Mario Strikers: Battle League Football, Metroid Dread, Splatoon 3 czy Xenoblade Chronicles 3.

Jeszcze więcej tego dobrego

Warto będzie także zajrzeć do strefy PLAION, gdzie czkać na nas będą gry Saints Row oraz (przedpremierowo) Floodland – to survival umiejscowiony w świecie zdewastowanym przez zmiany klimatyczne. W Poznaniu pojawi się także Xbox, ale nie ujawnił on jeszcze listy produkcji, jakie ze sobą przywiezie.

Jak zwykle obecna będzie także wielka strefa indyków, w której przyjrzymy się najbardziej intrygującym grom niezależnym. Wśród potwierdzonych tytułów znajdują się (platformówka) Transformice, (MMORPG) Broken Ranks, (symulator) BrewPub Simulator oraz (RPG akcji) First Dwarf.

Nie zabraknie też prezentacji najnowszego sprzętu gamingowego (między innymi marek Genesis oraz iiyama) oraz rozmaitych turniejów i konkursów: na miłośników wyścigów czekać będą zmagania INEA SIMRACING, fani Wormsów zmierzą się w Bitwie Robali, a wisienką na torcie będzie kolejna edycja Cosplay Show.

To kiedy to PGA?

Targi Poznań Game Arena 2022 odbędą się w dniach 7 – 9 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ceny biletów rozpoczynają się od 39 zł (za jeden dzień).

