Pierwszy gameplay z Xbox Series X to coś, na co czekamy od wielu miesięcy i dziś wreszcie się doczekamy. Równo o godzinie 17.00 wystartuje oficjalna prezentacja rozgrywki, a transmisję z tego wydarzenia możecie obserwować właśnie w tym miejscu.

Już dziś Microsoft zaprezentuje pierwsze gry na Xbox Series X – swoją najnowszą konsolę, która zadebiutuje na rynku jeszcze przed końcem tego roku. Będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć, jak wyglądają produkcje tworzone z myślą o tym urządzeniu, otwierającym kolejną generację w świecie gamingu. Chcesz to obejrzeć? W takim razie koniecznie bądź tutaj o godzinie 17.00, o której wszystko to się rozpocznie!

Oglądaj pierwszy gameplay z Xbox Series X [na żywo - 7 maja, godz. 17.00]:

Dlaczego warto tu być o 17.00? Bo będzie grubo!

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną gry, które zostaną zoptymalizowane pod kątem konsoli Xbox Series X, jak również zupełnie nowe produkcje, tworzone właśnie z myślą o niej. Nie znamy konkretnych tytułów, poza jednym – wiemy, że zobaczymy pierwszy gameplay Assassin’s Creed Valhalla, a więc nowej części hitowej serii Ubisoftu, która tym razem pozwoli nam przenieść się do ery wikingów.

Pierwsza prezentacja rozgrywki będzie zarazem pierwszym odcinkiem z nowego cyklu Xbox 20/20. W jego ramach co miesiąc, aż do premiery nowej konsoli, Microsoft będzie dzielić się z nami najważniejszymi informacjami oraz ciekawostkami dotyczącymi Xbox Series X, zapowiedziami gier Xbox Game Studios oraz ogłoszeniami związanymi z usługami Xbox Game Pass i Project xCloud.

Źródło: Xbox Polska

