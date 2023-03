“Walka” o ekologię trwa w najlepsze. Okazuje się, że zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej staje się coraz bardziej skomplikowaną sprawą.

Polska jest członkiem sojuszu w Unii Europejskiej, który sprzeciwia się wprowadzeniu zakazu sprzedaży samochodów spalinowych na terenie UE już w 2035 r. Krajów, które łączy wspólne stanowisko w sprawie elektryków jest siedem. Ich zdaniem istnieje możliwość dalszego korzystania ze spalinówek pod pewnym warunkiem.

Siedem państw sprzeciwia się zakazowi sprzedaży aut spalinowych

W skład sojuszu wchodzi Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Węgry oraz Rumunia. Przedstawiciele tych państw uważają, że istnieje alternatywa pozwalająca pozostawić w sprzedaży auta spalinowe – informuje Reuters. Mowa o e-paliwach, które mogą ograniczyć emisję CO2 do atmosfery właściwie do zera, a jednocześnie zachować w samochodach klasyczne silniki napędzane paliwem płynnym.

Opozycjoniści sprzeciwiający się wprowadzeniu elektromobilnej rewolucji wyjaśniają, że “zakaz używania silnika spalinowego, kiedy może on działać w sposób neutralny dla klimatu, wydaje się dla nas niewłaściwym podejściem” – mówił niemiecki minister transportu Volker Wissing, stojący na czele sojuszu.

Kwestia zakazu sprzedaży spalinówek w UE pozostaje otwarta, a według Reutersa – “ambasadorowie krajów unijnych powrócą do procedowania tematu we właściwym czasie”. Wynika to z zablokowania głosowania planowanego na 7 marca na skutek wycofania się z poparcia pomysłu przez przedstawicieli Niemiec. Nie jest też jasne, jak w porównaniu do konwencjonalnych paliw płynnych i energii elektrycznej może w nadchodzących latach kształtować się cena e-paliwa, o którym wspomina sojusz.