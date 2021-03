Sony wystartowało z wydarzeniem PlayStation Plus Trophy Challenge. Warto wziąć w nim udział, bo poza samą satysfakcją ze zwycięstwa można liczyć na nagrody.

Trwa konkurs PlayStation Plus Trophy Challenge

Wracamy tutaj do marcowej oferty PlayStation Plus. Wszystko związane jest bowiem z grami, które Sony zdecydowało się w tym miesiącu udostępnić - Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes oraz Farpoint VR. Zasady PlayStation Plus Trophy Challenge są bardzo proste, należy zdobyć co najmniej 15 trofeów w wymienionych grach. Czasu na to jest naprawdę sporo, bo wydarzenie potrwa do 5 kwietnia.

I chociaż jest ono przeznaczone dla właścicieli PlayStation 4 oraz PlayStation 5, nie trzeba posiadać aktywnego abonamentu PlayStation Plus. Niezbędne są tylko i aż wspomniane gry oraz pilnowanie wyznaczonego terminu.

Konsola PlayStation 5 do wygrania

Jakie nagrody przewidziano? Każdy gracz, który ukończy PlayStation Plus Trophy Challenge może liczyć na paczkę trzech galaktycznych awatarów (do pobrania z PlayStation Store). Wyjaśnijmy, że jako ukończenie wyzwania rozumiane jest zdobycie co najmniej 15 trofeów.

Mało? Największą atrakcją i magnesem na graczy będzie tu bez wątpienia możliwość wzięcia udziału w konkursie, który da szansę na zgarniecie konsoli PlayStation 5 (Standard Edition, czyli wersji z napędem). Nie ulega wątpliwości, że potrzebna będzie fura szczęścia, ale przecież obecnie jest ono niezbędne także do zakupu konsoli, której w sklepach wciąż brakuje.

Źródło: Sony

