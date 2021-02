Ostatnie miesiące są dla graczy opłacających abonament PlayStation Plus bardzo owocne. Udostępniane im gry to produkcje nie tylko nie anonimowe, ale często też bardzo udane.

Nawet spoglądając tylko na ten rok widać, że Sony utrzymuje się na obranym kursie. No bo w styczniu udostępniono między innymi Shadow of the Tomb Raider, a w lutym np. Control Ultimate Edition. Również w kolejnym miesiącu trudno będzie narzekać i na ilość i na jakość gier szykowanych dla posiadających aktywne członkostwo w programie PlayStation Plus.

PlayStation Plus na marzec 2021

Final Fantasy 7 Remake (PlayStation 4 i PlayStation 5)

Maquette (PlayStation 5)

Farpoint VR (PlayStation 4 i PlayStation 5)

Remnant: From the Ashes (PlayStation 4 i PlayStation 5)

Na pierwszy plan wysuwa się bez wątpienia Final Fantasy 7 Remake. Mało komu trzeba ten tytuł przybliżać, gdybyście znaleźli się w tym gronie to zapraszamy do naszej recenzji. Dla sympatyzujących z innymi gatunkami czy klimatami przygotowano trzy inne propozycje. To Maquette, gra logiczna dopiero co trafiająca na rynek, Farpoint VR, którego recenzję również prezentowaliśmy oraz Remnant: From the Ashes dla lubiących postapokaliptyczne światy i konieczność eliminacji błąkających się po nich potworów.

Kwietniowe PlayStation Plus też będzie dobre

Nic nie wskazuje na to, że Sony będzie zwalniać. Również w przyszłym miesiącu abonenci PlayStation Plus nie powinni narzekać na gry, jakie otrzymają.

Przynajmniej ci korzystający z konsoli PlayStation 5. Już potwierdzono bowiem, przy okazji prezentacji na State of Play, że będą mogli pobrać dobrze zapowiadające się Oddworld: Soulstorm.

Źródło: playstation, PlayStation Access

