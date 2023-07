Od dziś abonenci PlayStation Plus mogą cieszyć się zestawem gier przygotowanym na lipiec. Tym razem Sony nie daje powodów do narzekania.

Opinie na temat PlayStation Plus i comiesięcznie udostępnianych gier bywają podzielone. Sony zdarzało się oferować gorzej oceniane czy wyłącznie małe, nieznane produkcje. W tym miesiącu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na rozpoczęcie wakacji firma pokusiła się o trzy gry, z których każda może być z pewnych powodów określana mianem hitu.

PlayStation Plus na lipiec 2023

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS5, PS4)

Alan Wake Remastered (PS5, PS4)

Endling - Extinction is Forever (PS5, PS4)

W którą grę z PlayStation Plus warto zagrać?

Wśród serii gier, które nie wymagają przedstawiania bezsprzecznie znajduje się Call of Duty. I chociaż dla niektórych ma ona najlepsze lata za sobą, wyniki sprzedaży każdej kolejnej części pokazuje, że to wciąż jedna z najbardziej lubianych strzelanek. Call of Duty: Black Ops Cold War to propozycja z 2020 r. Więcej na jej temat możecie dowiedzieć się np. z naszej recenzji.

Anonimowy z pewnością nie jest też cykl Alan Wake. Alan Wake Remastered to wydana w 2021 r. odświeżona edycja pierwszej części z 2010 r. Twórcy znacząco poprawili oprawę wizualną, ale najważniejsze elementy w postaci fabuły, klimatu i ogromnej grywalności pozostały bez zmian.

Endling - Extinction is Forever to natomiast gra indie, ale taka, jaką bezsprzecznie warto poznać. To najnowsza propozycja z zestawienia przygotowanego przez Sony, debiutowała w zeszłym roku zbierając wysokie oceny nie tylko w prasie, ale też wśród graczy. To przygodówka 2.5D pokazująca świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego ocalałego lisa (a precyzując, w lisicę z młodymi). To gra z przesłaniem i oryginalną oprawą potęgującą klimat. Również testowaliśmy ją na naszych łamach.