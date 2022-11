Możliwości ścierki do czyszczenia ekranów urządzeń Apple nie zawodzą. Okazuje się, że przetarcie iPhone’a poprzednią wersją ściereczki było tańsze i to aż o 20%. Ile trzeba wydać , żeby mieć oryginalne czysty ekran MacBooka, iPoda i iPhone’a?

Ile kosztuje ścierka do ekranów Apple?

Od niedawna czyszczenie MacBooków, iPhone’ów i iPadów oryginalnymi akcesoriami z Cupertino jest aż o 20% droższe. Niezwykle miękka i gustowna ściereczka, dzięki której ekran Twojej elektroniki będzie prezentował się naprawdę czysto, kosztuje już 119 zł.

Dla przypomnienia, zeszłoroczny debiut ściereczki do ekranów Apple jako samodzielnego akcesorium był sporą sensacją. Skrawek miękkiej mikrofibry w gustownym kopertowym opakowaniu kosztował aż 99 zł. Rzeczywiście, w podobnych cenach można kupić ścierki do szyb samochodowych. Przed nimi stoi jednak dużo więcej wyzwań. W 2022 roku Apple nie odświeżyło iPhone’a SE z najmniejszym ekranem w rodzinie, ale jego ściera nadal nie będzie miała wielkich powierzchni do wyszorowania.

Dlaczego nowa oferta na ściereczki do ekranu Apple rozczarowuje?

Smuci jednak, że zeszłoroczne prognozy cenowe dotyczące ścierki Apple się nie spełniły. Już w dniu premiery komentatorzy zakładali, że kolejny iPhone podniesie cenę ścierki co najmniej do kwoty 200 zł. Oczekiwano jednak rozwoju produktu: większego logo lub designerskiego pikowania ugryzionym jabłkiem. A tu tylko 20 zł więcej i żadnych zmian.

Czy iPhone 14 może być przecierany poprzednią ściereczką?

Ścierki Apple są kompatybilne z określonym zestawem sprzętu producenta. Cena tego akcesorium poszybowała w górę w momencie, w którym na liście kompatybilnego z nią sprzętu zagościły:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

MacBook Air M2

Zaryzykować jednak warto, ponieważ nie ma mowy o zmianie modelu samej ścierki. W zeszłym roku wyśmienicie przeszła ona drastyczne ślepe testy przecierania czegokolwiek.

Ścierka za 119 zł jest najwyraźniej tym samym produktem, który do niedawna można było kupić za jedyne 99 zł. Nadal wykonana jest z „miękkiego materiału” i nic więcej. Z opisu producenta wynika, że nadaje się do skutecznego czyszczenia wszystkich wyświetlaczy Apple.

To jednak nie oznacza, że czyszczenie iPhone 14 ścierką z zeszłego roku będzie tak samo skuteczne. Wielu właścieli tego akcesorium pokusiło się o zakup tylko po to, aby go używać. Dysponując taką śmigają już ścierką, możemy się rozczarować. Szmatki do ekranów, także te z logo Apple, nie są wieczne. Na dodatek, im więcej urządzeń nimi obsługujemy, tym szybciej tracą swoje polerująco-czyszczące właściwości.

