Pokazy kulinarne, basen i tor przeszkód dla robotów. Cecotec na targach IFA

Innowacje w dziedzinach gotowania, odkurzania, pielęgnacji osobistej, mobilności oraz innych dziedzin zaprezentuje hiszpański producent małych urządzeń AGD. Dla odwiedzających szykuje specjalne strefy, w których będzie można sprawdzić, jak urządzenia działają w praktyce.

Od 5 do 9 września w Berlinie odbędą się największe na świecie targi elektroniki użytkowej - IFA 2025, które zgromadzi całą branżę elektroniczną w jednym miejscu. Oprócz smartfonów, laptopów czy telewizorów jest tu także przestrzeń dla inteligentnych urządzeń domowych. Wśród wystawców znajdzie się hiszpański producent urządzeń Cecotech, który na 1200 m kw. pokaże nowinki w kategorii gotowania, odkurzania, mobilności czy pielęgnacji osobistej.

Pokazy gotowania pod okiem szefa kuchni z użyciem inteligentnych sprzętów

Głównym punktem wystawy ma być Festiwal gastronomiczny, który zaoferuje odwiedzającym doznania kulinarne pełne niespodzianek. Jak informuje biuro prasowe Cecotech, będą to pokazy na żywo z wykorzystaniem nowych frytkownic, które pozwalają przygotować pełen jadłospis, od chrupiącej pizzy po wędzone mięso, przy minimalnym użyciu oleju.

W planach jest również pokaz gotowania pod okiem profesjonalnego szefa kuchni, podczas którego zaprezentowane zostaną funkcje urządzeń służących do przygotowywania zdrowych i wykwintnych potraw. Wśród nowości będą także nowoczesne urządzenia kuchenne, takie jak robot kuchenny Mambo i blendery Grand Katana.

Sztuczna trawa, basen i salon kosmetyczny w środku hali?

Cecotec szykuje także specjalną strefę ogrodowo-basenową, by pokazać rozwiązania do ogrodnictwa, takie jak bezprzewodowe urządzenia do czyszczenia basenów oraz inteligentne kosiarki. Hiszpańska marka zainstaluje sztuczną trawę i basen, aby pokazać, co potrafią ich bezprzewodowe urządzenia do czyszczenia basenów z podwójnymi obrotowymi rolkami oraz te zasilane energią słoneczną, jak również inteligentne kosiarki.

Na stoisku stanie też specjalna strefa poświęcona pielęgnacji osobistej, z symulatorem salonu kosmetycznego. To ma pokazać odwiedzającym innowacje w sferze pielęgnacji osobistej. Będzie można na żywo sprawdzić możliwości suszarek, prostownic i lokówek.

Tor przeszkód dla robotów sprzątających

Natomiast, w kategorii sprzątania zostaną zaprezentowane roboty odkurzające Conga, które przejdą testy na specjalnym torze, oraz mopy elektryczne i odkurzacze pionowe Rockstar. Będzie można sprawdzić, jak radzą sobie z przeszkodami i pochyłościami.

Nie zabraknie też urządzeń do mobilności elektrycznej, takich jak rowery, hulajnogi i motocykle elektryczne. Dodatkowo, Cecotec pokaże urządzenia dla zwierząt domowych, sprzęt fitness i telewizory o dużych przekątnych.

Cecotec to hiszpańska firma, lider na rynku małych urządzeń gospodarstwa domowego. Od 1995 roku oferuje frytkownice beztłuszczowe, grille elektryczne, blendery, opiekacze, tostery i wiele innych. Dystrybutorem marki Cecotec w Polsce jest firma Upun.

Źródło i zdjęcia: biuro prasowe Cecotec