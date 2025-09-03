Sprzęt AGD

Pokazy kulinarne, basen i tor przeszkód dla robotów. Cecotec na targach IFA

przeczytasz w 2 min.
Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Innowacje w dziedzinach gotowania, odkurzania, pielęgnacji osobistej, mobilności oraz innych dziedzin zaprezentuje hiszpański producent małych urządzeń AGD. Dla odwiedzających szykuje specjalne strefy, w których będzie można sprawdzić, jak urządzenia działają w praktyce.

Od 5 do 9 września w Berlinie odbędą się największe na świecie targi elektroniki użytkowej - IFA 2025, które zgromadzi całą branżę elektroniczną w jednym miejscu. Oprócz smartfonów, laptopów czy telewizorów jest tu także przestrzeń dla inteligentnych urządzeń domowych. Wśród wystawców znajdzie się hiszpański producent urządzeń Cecotech, który na 1200 m kw. pokaże nowinki w kategorii gotowania, odkurzania, mobilności czy pielęgnacji osobistej.

Pokazy gotowania pod okiem szefa kuchni z użyciem inteligentnych sprzętów

Głównym punktem wystawy ma być Festiwal gastronomiczny, który zaoferuje odwiedzającym doznania kulinarne pełne niespodzianek. Jak informuje biuro prasowe Cecotech, będą to pokazy na żywo z wykorzystaniem nowych frytkownic, które pozwalają przygotować pełen jadłospis, od chrupiącej pizzy po wędzone mięso, przy minimalnym użyciu oleju.

W planach jest również pokaz gotowania pod okiem profesjonalnego szefa kuchni, podczas którego zaprezentowane zostaną funkcje urządzeń służących do przygotowywania zdrowych i wykwintnych potraw. Wśród nowości będą także nowoczesne urządzenia kuchenne, takie jak robot kuchenny Mambo i blendery Grand Katana.

Sztuczna trawa, basen i salon kosmetyczny w środku hali?

Cecotec szykuje także specjalną strefę ogrodowo-basenową, by pokazać rozwiązania do ogrodnictwa, takie jak bezprzewodowe urządzenia do czyszczenia basenów oraz inteligentne kosiarki. Hiszpańska marka zainstaluje sztuczną trawę i basen, aby pokazać, co potrafią ich bezprzewodowe urządzenia do czyszczenia basenów z podwójnymi obrotowymi rolkami oraz te zasilane energią słoneczną, jak również inteligentne kosiarki.

Na stoisku stanie też specjalna strefa poświęcona pielęgnacji osobistej, z symulatorem salonu kosmetycznego. To ma pokazać odwiedzającym innowacje w sferze pielęgnacji osobistej. Będzie można na żywo sprawdzić możliwości suszarek, prostownic i lokówek.

Tor przeszkód dla robotów sprzątających

Natomiast, w kategorii sprzątania zostaną zaprezentowane roboty odkurzające Conga, które przejdą testy na specjalnym torze, oraz mopy elektryczne i odkurzacze pionowe Rockstar. Będzie można sprawdzić, jak radzą sobie z przeszkodami i pochyłościami.

Nie zabraknie też urządzeń do mobilności elektrycznej, takich jak rowery, hulajnogi i motocykle elektryczne. Dodatkowo, Cecotec pokaże urządzenia dla zwierząt domowych, sprzęt fitness i telewizory o dużych przekątnych.

Cecotec to hiszpańska firma, lider na rynku małych urządzeń gospodarstwa domowego. Od 1995 roku oferuje frytkownice beztłuszczowe, grille elektryczne, blendery, opiekacze, tostery i wiele innych. Dystrybutorem marki Cecotec w Polsce jest firma Upun.

Źródło i zdjęcia: biuro prasowe Cecotec

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login