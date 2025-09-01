Lenovo Legion Go 2 z procesorem Ryzen Z2 i inne nowości na IFA 2025 w Berlinie

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie poznamy nowe laptopy Lenovo ThinkPad. Oprócz nich producent pokaże kolejną generację handhelda i niedrogie urządzenia mobilne.

Jednym z producentów, który podczas targów IFA w Berlinie pokaże kilka nowości, jest Lenovo. Na ich stoisku zobaczymy wiele nowych laptopów, tabletów oraz handheld Legion Go 2.

Nowe laptopy Lenovo ThinkPad zadebiutują podczas IFA 2025

Targi IFA odbywają się w Berlinie w dniach 5-9 września. Poznamy na nich między innymi odświeżone laptopy Lenovo z procesorami Intel:

ThinkPad P1 Gen 8

ThinkPad P14s Gen 6 (wcześniej testowany w wersji z procesorem AMD)

ThinkPad P16s Gen 4

ThinkPad P16 Gen 3

ThinkPad P16v Gen 3

nowe wersje kolorystyczne ThinkPad X9 Aura Edition 14 Glacier White i ThinkPad X9 Aura Edition 15 Glacier White

Część modeli była już zapowiadana wcześniej w Chinach i Japonii. Teraz odbędzie się ich europejska premiera. Lenovo zaprezentuje też koncepcyjnego laptopa Project Pivo z obrotowym ekranem. Innowacyjna opcja pozwala ustawić monitor w pozycji pionowej, co dotychczas nie było spotykane w laptopach.

Nowy handheld Lenovo Legion Go 2

Dla graczy najważniejszą nowością na stoisku Lenovo będzie Legion Go 2. Nowa wersja handhelda ma swoją oficjalną premierę na targach IFA 2025. Prawdopodobna specyfikacja to:

procesor AMD Ryzen Z2 Extreme (Zen 5 + RDNA 3.5, Radeon 890M GPU, 8 rdzeni)

wyświetlacz OLED 8,8”, 1060p, odświeżanie 144 Hz, VRR

do 32 GB RAM LPDDR5X

SSD do 2 TB

bateria większa niż w poprzedniku

obudowa z powłoką Next-Gen Excimer - trwała i odporna na brud

nowe kontrolery nawiązujące do Nintendo Switch

dwa porty USB typu C, slot na karty microSD

Konsola będzie mogła działać w dwóch trybach: jako handheld oraz - po odłączeniu ekranu - gamepad z osobnym wyświetlaczem.

Mocniejsze podzespoły pozwolą konkurować z MSI Claw A8 i ROG Ally X. Nie wiadomo natomiast, czy Lenovo poprawiło oprogramowanie. Było jednym z największych problemów w poprzedniku - użytkownicy mocno je krytykowali.

Nowe tablety i smartfon Motorola

Na stoisku Lenovo powinniśmy również poznać nowe urządzenia mobilne. O nowych tabletach z serii IdeaPad Plus i Yoga Tab nie wiemy zbyt dużo. Spodziewamy się natomiast premiery smartfona Motorola Edge 60 Neo. To tańszy wariant serii obecnej już na rynku od jakiegoś czasu.

Kolejne nowości to budżetowe smartfony Motorola moto G06 (bateria 5100 mAh, Android 15, procesor MediaTek Helio G81) i Motorola moto G06 Power (większa bateria).

Źródło: Evan Blass