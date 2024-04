Kupując telewizor zwykle zwracamy uwagę głównie na jego stosunek ceny do rozmiaru i możliwości – w szczególności reprodukcji kolorów, jasności oraz systemu Smart TV. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jeden aspekt, na który coraz więcej klientów zwraca uwagę.

Polacy stawiają na życie i styl – to jest na lifestyle!

Samsung opublikował właśnie dane, które wykazują, że nie tylko rozmiar i technologiczny splendor mają znaczenie dla nabywców nowych telewizorów w naszym kraju. Okazuje się, że Polacy są skłonni kupować również telewizory (i nie tylko) o bardziej lifestylowym charakterze. Co to oznacza? W znacznym uproszczeniu modele, w których znaczny akcent postawiono na to, jak telewizor się prezentuje i jaką funkcję może pełnić (poza stereotypowym wyświetlaniem meczu do kotleta). Bez zaskoczenia prym w tej kategorii wiedzie najbardziej ikoniczny model Samsung The Frame, czyli telewizor, który dosłownie wygląda jak obraz na płótnie w ozdobnej ramce (którą można dobrać do naszego stylu). Tylko przez ostatnie 2 lata model ten trafił do kilkudziesięciu tysięcy nabywców, którzy najchętniej wybierali przekątną 55”, choć rosnącą popularnością (20% wzrostu w skali roku) cieszą się też modele o przekątnej 32” i 65”. Nieco szkoda, że nie podano danych dotyczących sprzedaży największego modelu o przekątnej 85”.

Samsung wspomina też o ich najnowszym dodatku do lifestylowej rodziny produktów – Music Frame. Tu nie padają niestety żadne dane liczbowe, choć obstawiamy, że też może cieszyć się uznaniem wśród klientów – a przynajmniej na nas zrobił spore wrażenie podczas prezentacji nowości Samsunga na 2024 rok, na której mogliśmy bliżej się z nim zapoznać już w lutym tego roku. Nie da się też ukryć, że faktycznie stanowi wyśmienity dodatek, tak wizualny, jak i funkcjonalny, do telewizorów The Frame, jeżeli już taki styl sprzętu nam odpowiada.

Jak projekcja to mobilna

Zaskakujące okazały się wyniki sprzedażowe z działu projektorów. Mimo, iż Samsung ma w swojej ofercie nawet najnowsze laserowe projektory krótkiego rzutu o rozdzielczości 4K (Samsung The Premiere – do 130”, HDR10+ i jasność do 2800 ANSI Lumenów), to w polskich sklepach najchętniej wybierano model właśnie znacznie bardziej lifestylowy. Mowa oczywiście o już wcześniej testowanym przez nas Samsung The Freestyle, który nie tylko jest teraz znacznie tańszy, ale też faktycznie zaskakuje kompaktowym rozmiarem i wysoką funkcjonalnością. Trudno o coś bardziej stylowego niż możliwość zabrania ze sobą na wakacje lub podróż służbową projektora, który faktycznie mieści się w plecaku, może działać na baterii i ma wbudowany pełnoprawny Smart TV, zatem nie powinno dziwić, że spośród ponad 10 tysięcy sprzedanych projektorów zdecydowaną większość stanowiły właśnie Samsung The Freestyle.

Na koniec Samsung wspomina też o rosnącej popularności serii The Terrace (telewizor ogrodowy - nomen omen idealny na taras) oraz The Saro, czyli telewizora, który automatycznie się obraca i może zostać zsynchronizowany z naszym telefonem. Pokazywanie gościom zdjęć z wycieczek już nie musi się wiązać z bólem karku od przechylania głowy, gdy zdjęcia na telewizorze wyświetlają się w złej orientacji – teraz telewizor obróci się tak samo, jak obrócimy połączony z nim telefon! Świetnie też nadaje się do wyświetlania wszelakiej treści „lifestylowej”, jaką raczą nas dzisiejsze media społecznościowe.

Źródło: Informacja prasowa