Czerstwy chleb to surowiec, któremu polska firma Rebread znalazła całkowicie nowe zastosowanie. Chodzi o drukowanie 3D - a dokładniej wykorzystanie starego chleba jako składnika filamentu do drukarki.

Czerstwy chleb pomysłem na biznes

Według danych z 2021 roku, w Polsce marnuje się ok. 2 miliony ton chleba rocznie. Tak duży problem marnotrawstwa pieczywa okazał się być siłą napędową dla polskiej firmy Rebread, która ze starego chleba stworzyła innowacyjny biznes.

Jednym z najciekawszych zastosowań czerstwego pieczywa jest jego wykorzystanie w druku 3D. W praktyce oznacza to, że żywność, którą marnujemy - możemy wykorzystać do drukowania niezliczonej ilości przedmiotów.

Rebread na szeroką skalę wykorzystuje czerstwy chleb

Stare pieczywo jako składnik filamentu do drukarki 3D to nie jedyny produkt, który powstaje w Rebread. Polacy chwalą się też nieco mniej technologicznymi, ale równie ciekawymi zastosowaniami czerstwego pieczywa. Są to m.in. naturalne kosmetyki, napoje (również alkoholowe) oraz pieczywo, w którym część mąki została zastąpiona suchym chlebem.

Pieczywo wykorzystane do drukowania w 3D

Rebread wie, jak zmniejszyć problem marnowania żywności w Polsce. Jednym z pomysłów, który się do tego przyczynia jest wykorzystanie czerstwego chleba w druku 3D. Na czym dokładnie to polega i w jaki sposób z chleba może powstać cokolwiek wymyśli projektant?

Otóż sprawa jest całkiem prosta, ale nie można odmówić jej innowacyjnego charakteru. Wykorzystywany do druku 3D filament PLA, który jest niczym innym, jak kwasem polimlekowym stosowanym na szeroką skalę w przemyśle m.in. spożywczym pochodzi ze sfermentowanej skrobi. Najczęściej jest to mączka kukurydziana, która ostatecznie pozwala wytworzyć całkowicie biodegradowalną (a więc ekologiczną) strukturę. W drukarce 3D pozwala ona kształtować wszelakie wzory i produkować przeróżne przedmioty.

Czerstwy chleb okazał się być doskonałym dodatkiem w produkcji filamentu PLA, który w stężeniu ok. 10% nie wykazuje żadnych negatywnych właściwości w owym materiale służącym do drukowania w 3D.

Powiązanie mączki kukurydzianej z suchym chlebem jest połączeniem, z którego powstaje trwały filmanet możliwy do barwienia, ale też w pełni biodegradowalny.

Oznacza to, że możemy tworzyć przeróżne rzeczy wykorzystując do tego chleb

Na ten moment Rebread już pracuje z filamentem składającym się po części z czerstwego chleba. Drukarki 3D produkują z niego m.in. doniczki oraz opakowania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości ten w pełni biodegradowalny materiał wykorzystywać na szeroką skalę do produkcji absolutnie wszystkiego, co tylko przyjdzie do głowy projektantom.

W przyszłości możemy produkować opakowania, pudełka, uchwyty, zamienniki różnych części przy użyciu filamentu składającego się z czerstwego chleba.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że filament PLA zawierający chleb można wykorzystać w każdej drukarce - bez dodatkowego przystosowania jej do nowego materiału. W praktyce to rozwiązanie nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów przy produkcji.

Źródło: Rebread