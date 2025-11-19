Idzie kryzys na rynku kart graficznych? Producenci mogą porzucić te modele

Kryzys na rynku pamięci może wpłynąć również na rynek kart graficznych. Najbardziej odczuwalne może to być w przypadku tańszych modeli – ich ceny mogą wzrosnąć do tego stopnia, że producenci zrezygnują z ich produkcji.

Kryzys na rynku pamięci RAM i dysków SSD staje się coraz bardziej odczuwalny. Powodem są rosnące inwestycje w budowę centrów danych oraz ograniczona dostępność układów. W branży mówi się już o możliwym kryzysie na rynku kart graficznych. Wyższe ceny pamięci wideo (VRAM) mogłyby przełożyć się także na wzrost cen samych kart.

Podwyżki najmocniej uderzą w najtańsze modele

Jak wskazuje koreański serwis Hankyung, podwyżki cen pamięci będą najbardziej odczuwalne w przypadku najtańszych kart graficznych. Wyższe koszty VRAM mogą spowodować znaczny wzrost kosztów produkcji tych modeli, ponieważ ich zestawienie materiałowe (BOM) drastycznie podrożało wraz ze wzrostem cen modułów GDDR.

Źródło podaje, że w takiej sytuacji producenci mogliby całkowicie zrezygnować z oferowania najtańszych kart, ponieważ ich produkcja stałaby się nieopłacalna.

Złe wieści dla graczy z mniej zasobnym portfelem

Nie podano konkretnych modeli, ale najprawdopodobniej chodzi o konstrukcje pokroju GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 czy Radeon RX 9060 XT, które obecnie kosztują około 1000-1500 zł. Przy rosnących kosztach pamięci produkcja takich kart mogłaby przestać być opłacalna.

Jeśli informacje się potwierdzą, byłby to poważny problem dla graczy planujących złożyć tańszy komputer do gier – często nie tyle nie potrzebują oni wydajniejszego sprzętu, co po prostu nie mają budżetu na droższe modele. Warto więc rozważyć zakup takich kart już teraz, tym bardziej że ich ceny zdążyły się ustabilizować, a w niektórych sklepach można znaleźć atrakcyjne promocje.