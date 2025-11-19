Europa stawia na AI. Francja zamawia potężny superkomputer

Europa stawia historyczny krok w stronę cyfrowej suwerenności. Alice Recoque – nowy eksaskalarny superkomputer – połączy moc HPC i AI, by napędzić badania, innowacje i przemysł, czyniąc Francję jednym z liderów technologii przyszłości.

Alice Recoque to dopiero drugi system eksaskalarny w Europie (pierwszy to niemiecki JUPITER) i pierwszy we Francji. Będzie zarządzany przez GENCI i operowany przez francuską agencję Państwowej Komisji Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii. Całość inwestycji została wyceniona na 554 mln euro – to wyraźny sygnał, że Stary Kontynent traktuje suwerenność technologiczną i rozwój AI bardzo poważnie. Rozpoczęcie instalacji systemu planowane jest na 2026 r.

Superkomputer, który ma zmienić oblicze europejskiej nauki i przemysłu

Nowa jednostka ma zapewniać moc obliczeniową co najmniej 1 eksaflopsa (będzie mogła wykonywać 1018 obliczeń na sekundę) i ambicję stać się sercem europejskiego ekosystemu HPC i AI. System będzie wspierać najbardziej wymagające zadania – od modelowania klimatu i tworzenia zaawansowanych materiałów, przez cyfrowe bliźniaki w medycynie, aż po rozwój nowych generacji europejskich modeli AI.

To nie jest zwykła maszyna obliczeniowa. Alice Recoque ma być kompletną fabryką AI, łączącą: wydajne podzespoły, najnowsze oprogramowanie AI oraz gotowe przypadki użycia i narzędzia do wdrażania sztucznej inteligencji w przemyśle i nauce.

Jak podkreśla Dan McNamara z AMD, system stanowi „wielki krok naprzód w stronę europejskiej suwerenności AI” i jest przykładem tego, jak silna współpraca międzynarodowa może napędzać innowacje.



Projekt koncepcyjny superkomputera Alice Recoque (EVIDEN)

Świetna efektywność dzięki najnowszym podzespołom

Warto zwrócić uwagę na specyfikację superkomputera: będzie on oparty na najnowszych podzespołach AMD — procesorach EPYC generacji Venice, zaprojektowanych z myślą o zadaniach HPC nowej generacji, oraz akceleratorach AMD Instinct MI430X, należących do świeżo zaprezentowanej serii MI400, przeznaczonej specjalnie do AI i obliczeń naukowych.

Komponenty te zostaną połączone za pomocą autorskiej sieci Eviden BXI i zamknięte w platformie BullSequana XH3500, znanej ze swojej modułowości i energooszczędności. Dane będą przechowywane w infrastrukturze DDN (DataDirect Networks), stosowanej w największych centrach obliczeniowych na świecie.

Alice Recoque będzie składać się z 94 szaf rack – ale, co istotne, to o 25 proc. mniej niż w innych systemach zapewniających moc obliczeniową na poziomie eksaflopsa. Cała architektura została zaprojektowana tak, aby zużywać możliwie najmniej energii. Dzięki temu system ma oferować nawet 50 proc lepszą efektywność energetyczną na GPU (układ graficzny) w porównaniu z konkurencyjnymi konstrukcjami.

To ogromny krok w stronę „zielonego HPC”, czyli obliczeń o minimalnym śladzie węglowym – jednego z kluczowych celów europejskiej strategii cyfrowej.

Za chłodzenie odpowiada innowacyjny system Direct Liquid Cooling 5. generacji, wykorzystujący ciepłą wodę do odprowadzania ciepła ze wszystkich komponentów. To rozwiązanie nie tylko zwiększa komfort pracy urządzenia, ale również znacząco obniża koszty operacyjne. Dodatkowo oprogramowanie Eviden Argos pozwoli na bieżąco monitorować zużycie energii i automatycznie optymalizować pracę superkomputera.

Nowy symbol europejskiej technologii

Emmanuel Le Roux z Eviden podkreśla, że Alice Recoque jest efektem wspólnej europejskiej wizji. To projekt, który ma wzmacniać cyfrową suwerenność kontynentu i przyspieszać rozwój technologii kluczowych dla przyszłości – od nowych leków i materiałów po stabilność energetyczną i modele klimatyczne.

Dzięki połączeniu technologii AMD, doświadczenia Eviden i europejskiego finansowania, superkomputer stanie się jednym z najważniejszych narzędzi wspierających badania i innowacje w nadchodzących latach.

Co oznacza to dla Europy?

Przyspieszenie badań, rozwoju AI, modelowania, analizy danych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Alice Recoque to nie tylko kolejny superkomputer. To strategiczna inwestycja, która ma umożliwić Europie samodzielne budowanie zaawansowanej, bezpiecznej i etycznej sztucznej inteligencji – i konkurowanie z największymi potęgami technologicznymi świata.