Bardzo długa promocja. Huawei zaskakuje ofertą

Huawei przedstawia najnowszą ofertę na dwa produkty - smartwatch dla użytkowników premium HUAWEI WATCH Ultimate 2 oraz otwarte słuchawki HUAWEI FreeClip. Oferta dostępna będzie do 28 grudnia lub wyczerpania zapasów.

Oferta dostępna jest u wybranych Partnerów Biznesowych Huawei, czyli w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl.

HUAWEI WATCH Ultimate 2. A do niego prezent

HUAWEI WATCH Ultimate 2 to elegancki smartwatch utrzymany w klasycznej stylistyce. Wykonany jest z niezwykle wytrzymałych materiałów. Dzięki temu, zapewniona jest odporność zarówno w codziennych, jak i wymagających warunkach. Smartwatch wyposażony jest w funkcje pozwalające na nurkowanie. Dodatkowa obsługa eSIM pozwala dzwonić i korzystać z usług sieciowych bez smartfona. Huawei oferuje prezent dla nowych kupujących. W zestawie otrzymają oni słuchawki HUAWEI FreeClip za darmo lub 1 zł.

HUAWEI FreeClip z niższą ceną

Jeśli ktoś poszukuje jednak tych samych słuchawek, to Huawei również przygotowało dla niego ofertę. W najniższej cenie rekomendowanej w historii - za 549 zł - klienci mogą nabyć nowoczesne słuchawki zachwycające biżuteryjnym wzornictwem. Otwarta konstrukcja zapewnia komfort użytkowania, jednocześnie nie odcinając użytkownika od otoczenia. Wyjątkowy kształt z kolei sprawia, że słuchawki pozostają na uszach nawet przy wymagających aktywnościach sportowych.

Jak informuje Huawei, podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oznacza to, że każdy z partnerów decyduje o cenie i ofercie samodzielnie.