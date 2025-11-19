Akcesoria mobilne

Bardzo długa promocja. Huawei zaskakuje ofertą

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Huawei przedstawia najnowszą ofertę na dwa produkty - smartwatch dla użytkowników premium HUAWEI WATCH Ultimate 2 oraz otwarte słuchawki HUAWEI FreeClip. Oferta dostępna będzie do 28 grudnia lub wyczerpania zapasów.

Oferta dostępna jest u wybranych Partnerów Biznesowych Huawei, czyli w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

HUAWEI WATCH Ultimate 2. A do niego prezent

HUAWEI WATCH Ultimate 2 to elegancki smartwatch utrzymany w klasycznej stylistyce. Wykonany jest z niezwykle wytrzymałych materiałów. Dzięki temu, zapewniona jest odporność zarówno w codziennych, jak i wymagających warunkach. Smartwatch wyposażony jest w funkcje pozwalające na nurkowanie. Dodatkowa obsługa eSIM pozwala dzwonić i korzystać z usług sieciowych bez smartfona. Huawei oferuje prezent dla nowych kupujących. W zestawie otrzymają oni słuchawki HUAWEI FreeClip za darmo lub 1 zł.

 

HUAWEI FreeClip z niższą ceną

Jeśli ktoś poszukuje jednak tych samych słuchawek, to Huawei również przygotowało dla niego ofertę. W najniższej cenie rekomendowanej w historii - za 549 zł - klienci mogą nabyć nowoczesne słuchawki zachwycające biżuteryjnym wzornictwem. Otwarta konstrukcja zapewnia komfort użytkowania, jednocześnie nie odcinając użytkownika od otoczenia. Wyjątkowy kształt z kolei sprawia, że słuchawki pozostają na uszach nawet przy wymagających aktywnościach sportowych.

 

Jak informuje Huawei, podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oznacza to, że każdy z partnerów decyduje o cenie i ofercie samodzielnie.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login