Czy na polskie strony WWW użytkownicy wchodzą tylko z urządzeń zlokalizowanych w Polsce? A jeśli nie, to jak to wygląda i jakie tak naprawdę ma znaczenie?

Źródła ruchu na polskich stronach WWW

Nie trzeba szczególnie intensywnie zastanawiać się nad tematem, by strzelić, że większość ruchu na polskich stronach generują odbiorcy z Polski. Tak też jest – okazuje się konkretnie, że 73% zapytań o strony WWW w polskiej domenie pochodzi właśnie z naszego kraju.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, co to oznacza. A oznacza to, że mniej więcej jedno zapytanie na cztery pochodzi spoza granic Polski. Przede wszystkim z innych krajów Europy (13%) oraz z Ameryki Północnej (11%).

Badanie zostało zrealizowane na podstawie analizy lokalizacji adresów IP użytkowników stron WWW. Jego autorzy – nazwa.pl – sugerują, by w związku z tym zastanowić się nad skorzystaniem z usługi CDN, dzięki której strony mogą wczytywać się za granicą tak samo szybko, jak w Polsce.

Co to jest CDN i dlaczego ma znaczenie?

Skrót CDN rozwija się w Content Delivery Network, co oznacza usługę utrzymywania kopii elementów składowych strony WWW w wielu różnych lokalizacjach. To z kolei skraca ich drogę do przeglądarki i tym samym przyspiesza wyświetlanie serwisu na ekranie.

Krótko mówiąc: chodzi o to, by serwery z podstawowymi elementami strony znajdowały się w różnych częściach świata. Tworzenie takiej sieci na własną rękę byłoby szalenie kosztowne i skomplikowane logistycznie, ale na szczęście są też usługi tego typu.

Z usługi CDN można skorzystać jako z opcji dodatkowej – na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów tego typu. Platformy hostingowe jednak coraz częściej proponują klientom pakiety kompleksowe – przykładowo w ofercie nazwa.pl należy wypatrywać planu CloudHosting.

W czym taki kompleksowy pakiet miałby być lepszy od usługi dodatkowej? Może choćby wyeliminować ryzyko występowania przerw w działaniu. Chodzi jednak przede wszystkim o wygodę, ale i obniżenie kosztów. Jak tłumaczy Krzysztof Cebrat, prezes nazwa.pl:

„Udostępniając dystrybucję treści CDN w ramach opłaty za usługi hostingowe, oferujemy za tą samą cenę dwa produkty w jednym, a serwisy naszych Klientów przyspieszają zaraz po przeniesieniu ich na nasze serwery. Wszystko dzieje się automatycznie”.

Artykuł powstał we współpracy z nazwa.pl.

