Rok 2021 dla nazwa.pl jest jednym z przełomowych. Spółka skupia się na rozwoju inwestując ponad 12 milionów złotych w usługi, które przyciągną kolejnych klientów i zadowolą już obecnych.

Stały rozwój przepisem na sukces

Ponad milion klientów, 4 miliony zarejestrowanych domen - to wyniki, do których firma doszła stale poszerzającą się ofertą oraz ulepszaniem istniejących rozwiązań. Domeny zarejestrowane w nazwa.pl zabezpieczone przy użyciu DNSSEC stanowią blisko 70% ogółu w Polsce. Szyfrowanie TLS 1.3, czy też certyfikaty SSL-ECDSA to rozwiązania, które klienci otrzymują w standardzie.

Liczba domen zabezpieczonych w Polsce za pomocą DNSSEC

Rok 2021 przeznaczony na inwestycje

Tak naprawdę zmiany rozpoczęły się już w 2020 roku, kiedy nastąpiła kompleksowa wymiana serwerów w nazwie.pl. W serwerowniach miejsce zajęły maszyny wyposażone w procesory z taktowaniem 5 GHz oraz dyski Intel Optane wykorzystujące technologię 3D XPoint. Kontynuacją nowych wdrożeń stało się zatrudnienie grona inżynierów, w rękach których leży zrealizowanie planów na rok 2021. Budżet zaplanowany na zmiany technologiczne wynosi aż 12 milionów złotych, zatem - co nowego planuje wprowadzić nazwa.pl?

Public Cloud, Private Cloud i Kubernetes

Kluczowy cel, który zostanie zrealizowany w trzecim kwartale 2021. Technologie Public Cloud i Private Cloud pozwolą firmom na tworzenie nowych i przenoszenie obecnych infrastruktur do chmury spełniającej wymagania normy ISO 27001. Usługa Kubernetes pozwoli zarządzać, automatyzować i skalować aplikacje kontenerowe.

SaaS i Serverless

Usługi, które pojawią się w drugiej połowie 2021 roku, a korzystanie z nich będzie opierać się na modelu subskrypcyjnym. Koszt poniesiony przez klienta będzie zależny od użycia usługi. SaaS (Software as as Service) i Serverless polega na udostępnianiu oprogramowania w chmurze, gotowego do użycia, którego aktualizacją i płynnością działania zajmuje się jego dostawca.

CDN

Rozwiązanie, które już funkcjonuje i będzie stale rozwijane. Jego elementy działają w Polsce (Kraków i Warszawa) oraz poza granicami - w Amsterdamie. CDN (Content Delivery Network) to technologia utrzymywania zduplikowanych elementów stron WWW w lokalizacjach jak najbliższych użytkownikowi.

Cloud Backup i Mail Backup

Aplikacja Cloud Backup nie jest nowością. Zostanie ona zaktualizowana do nowej wersji, która pozwoli wykonać kopię zapasową z komputerów pracujących na systemie MacOS i Linux. Do tej pory było to możliwe tylko dla użytkowników Windowsa.

Jeśli natomiast chodzi o Mail Backup - to nowe rozwiązanie, które pozwala archiwizować pocztę z wykorzystaniem szyfrowania klasy AES-256, które jest wykorzystywane przez rządy, banki oraz organizacje wojskowe.

CloudHosting Panel

Nowy panel do zarządzania usługami to gratka dla tych, których irytowała dotychczasowa oprawa wizualna. Firma nazwa.pl zdecydowała się na odświeżenie programu tak, aby był bardziej przyjazny dla użytkowników a jego obsługa była intuicyjna.

CloudHosting Panel - nazwa.pl

Wersja na komputer została przygotowana z wykorzystaniem RWD (Responsive Web Design), co pozwoli korzystać z panelu na urządzeniach mobilnych. Rozmiar interfejsu będzie odpowiednio wyskalowany, by nawet na małych ekranach treść pozostała dostępna.

Jeszcze jakieś nowości w nazwa.pl? Lista wdrożeń w nazwa.pl na 2021 rok jest tak długa, że głównym naszym problemem będzie częstotliwość komunikacji o nowych wdrożeniach. Nie chcemy zanudzać użytkowników zbyt częstą komunikacją o nowościach, jednak w większości są to nowatorskie rozwiązania na rynku, które na to zasługują. W tym roku oprócz głównych wdrożeń, które wymieniono powyżej, warto wspomnieć jeszcze o nowych funkcjonalnościach: WHOIS Privacy dla domen, autoryzacji 2FA do poczty i CloudHosting Panel czy też dynamicznej kompresji obrazów i ich konwersji do formatu webp przy wysyłaniu z hostingu - Krzysztof Cebrat, prezes nazwa.pl.

Rozwiązania, których wprowadzenie zapowiada się na rok 2021 mogą przynieść spółce nowych klientów. Można się również spodziewać, że pozycja lidera na rynku może zostać umocniona dzięki nowym wdrożeniom. Firma nazwa.pl chce rozwijać w Polsce technologie, które użytkownicy mogą znać aktualnie z rynków zagranicznych. Lista zmian jest długa - a do końca roku zostało tylko i aż 9 miesięcy.

Źródło: nazwa.pl

