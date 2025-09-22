Xiaomi 17 Pro na wideo. Porównali go z iPhone’em 17 Pro

Xiaomi 17 Pro nawiązuje do iPhone’a 17 Pro nie tylko nazwą, ale i wyglądem. Choć Chińczycy mają konkretnego asa w rękawie.

Co prawda linia Xiaomi 17 nie miała jeszcze swojej premiery, ale producent rozpoczął już kampanię promocyjną, w ramach której odsłania kolejne karty. Pora na wideo ukazujące wygląd nowego telefonu "na żywo".

Xiaomi 17 Pro Max u boku iPhone 17 Pro Max

Lu Weibing, szef działu smartfonów Xiaomi, zorganizował na Weibo transmisję wideo, podczas której został poproszony o porównanie designu Xiaomi 17 Pro Max z głównym rywalem, czyli iPhone’em 17 Pro Max. Prośba została spełniona.

Oba telefony mają bardzo podobny kształt obudowy. W Xiaomi 17 Pro Max fotograficzna wyspa jest większa, ale oprócz aparatu skrywa także spory wyświetlacz, wypełniający wszystkie wolne zakamarki. Będzie można go wykorzystać m.in. do odczytywania powiadomień, wyświetlania widżetów czy robienia selfie z użyciem aparatu głównego.

Weibing już wcześniej wyznał, że jego firma zdecydowała się na zmianę numeracji i oznaczeń, aby "stanąć z iPhone'em twarzą w twarz w tej samej generacji i klasie". Linia Xiaomi 17 trafia na rynek rok po serii Xiaomi 15.

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max - więcej zdjęć i data premiery

Producent zdecydował się także na przedpremierową publikację zdjęć promocyjnych, na których możemy zobaczyć pod różnymi kątami podstawowego Xiaomi 17…

… oraz porównanie rozmiarów Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Xiaomi 17 Pro ma mniej aparatów niż Xiaomi 17, ale to dlatego, że trzeci obiektyw został umieszczony pod wyspą aparatów. Oznaczenie 17-115 mm na obudowie wskazuje na obecność zarówno obiektywu ultraszerokokątnego, jak i teleobiektywu 5x.

Data premiery Xiaomi 17 to 25 września, ale nowe smartfony w pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane na rynku Chińskim. Europejczycy najpewniej tradycyjnie będą musieli poczekać kilka(naście) tygodni dłużej.