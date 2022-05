Wyrzutnia PPZR Piorun niemal już obrosła legendą. Nie ma się jednak czemu dziwić – polska broń świetnie sprawdza się w wojnie w Ukrainie, gdzie likwiduje kolejne rosyjskie cele. Na najnowszym nagraniu zarejestrowano zniszczenie nowoczesnego śmigłowca Ka-52.

Polska wyrzutnia PPZR Piorun w wojnie w Ukrainie

Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR), który można nazwać głęboką modernizacją wcześniejszego zestawu PPZR Grom. Broń została zaprojektowana z myślą o zwalczaniu statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów.

Zestaw wykorzystuje system naprowadzania na źródło promieniowania termicznego i może razić cele w zasięgu 400 - 6500 m (na wysokości 10 - 4000 m). W nowej wersji zwiększono zasięg wykrywania i poprawiono odporność na zakłócenia. Ponadto został on przystosowany do prowadzenia ognia w warunkach nocnych.

Zestawy PPZR Piorun zostały dostarczone Ukrainie, gdzie świetnie spisują się w zwalczaniu wrogich celów. Jakiś czas temu pisaliśmy o pierwszym nagraniu z bojowego użycia zestawu - celem stał się rosyjski dron Orlan-10. Tym razem ukraińskie wojska zniszczyły ważniejszy ważniejszy obiekt.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym 95. Samodzielna Brygada Szturmowa wykorzystała zestaw Piorun do zestrzelenia (najprawdopodobniej) rosyjskiego śmigłowca szturmowego Ka-52 Alligator w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy.

Zestrzelenie potwierdziło też centrum prasowe Dowództwa Oddziałów Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Podobno to już 67 obiekt, który został zniszczony przez żołnierzy Sił Powietrznych Ukrainy.

Ka-52 to nowoczesny śmigłowiec, który wszedł do masowej produkcji dopiero w 2008 roku – mimo zaawansowanych systemów zabezpieczających, nie poradził sobie on z polskim Piorunem. Koszt jednego helikoptera szacuje się na około 15 mln dolarów, więc straty są naprawdę ogromne.

Źródło: Wikipedia, Yurii Kochevenko, Dowództwo Oddziałów Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy