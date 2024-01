Polski hit powraca. Gas Station Simulator z nowym dodatkiem

Dragon entertainment zapowiada nowy dodatek do swojego najgłośniejszego projektu, czyli Gas Station Simulator. Na Steam udostępniono już kartę dodatku zatytułowanego Car Junkyard. Pozostaje czekać na premierę.

Gas Station Simulator to zdecydowanie najpopularniejszy tytuł z portfolio Drago entertainment. Wydana w 2021 r. produkcja została zaskakująco dobrze przyjęta przez graczy, notując przy tym co najmniej satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe. Po roku od premiery tytuł sprzedał się w milionie egzemplarzy, a twórcy nadal decydują się rozwijać produkcję przez tworzenie kolejnych dodatków.

Najnowsza zapowiedź dotyczy rozszerzenia zatytułowanego Gas Station Simulator: Car Junkyard DLC. Produkt trafił już na Steam z przybliżoną datą premiery wyznaczoną na drugi kwartał 2024 r. Jak czytamy w opisie produktu, założeniem jest zaoferowanie graczom całkiem nowych wrażeń w pracy na złomowisku, prowadzonym przez wuja Benjamina w towarzystwie papugi. Dzięki temu będą oni mogli rozbierać pojazdy na części, sprzedawać odzyskany materiał, czy nawet restaurować pojazdy, które nadgryzł ząb czasu.

Gracze będą mieli okazję do stworzenia prężnie działającego biznesu, w którym sieć lawet i kierowców będzie podróżować po Stanach Zjednoczonych w celu sprowadzania na złomowisko odpowiednich pojazdów.

Gas Station Simulator powraca z nowym dodatkiem

Złomowisko to tylko jeden z planowanych dodatków do Gas Station Simulator. W 2024 r. mają zostać wydane trzy rozszerzenia. W przeszłości premierę miały już dwa dodatki – Can Touch This oraz Air Strip.

- W październiku ubiegłego roku ogłosiliśmy strategię na lata 2024-2025. Nowo zapowiedziany dodatek jest potwierdzeniem jej realizacji. Tak jak podkreślaliśmy, w segmencie symulatorów koncentrujemy się na stałym rozwoju naszej flagowej produkcji Gas Station Simulator oraz jej uniwersum. Z tego względu, tylko w tym roku planujemy wydanie aż czterech płatnych dodatków z tego obszaru. Trzy są już zapowiedziane na platformie Steam: w Q1 wydany będzie Tidal Wave, w Q2 Car Junkyard, a w Q3 Shady Deals. Mamy nadzieję, że zostanie to docenione, zarówno przez graczy, jak i rynek kapitałowy. Cena dodatków oscylować będzie w przedziale od trzech czwartych do pełnej wartości gry podstawowej, co oznacza planowane cztery premiery od DRAGO. – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment S.A.