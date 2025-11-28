Finał dobrych cen. REDMAGIC z promocją na Black Friday

Wielka Bitwa o Ceny to kampania REDMAGIC z okazji Black Friday. Smatfony gamingowe oraz inne produkty marki dostępne są teraz w obniżonych cenach.

REDMAGIC z okazji Black Friday oferuje promocję na dwa smartfony gamingowe oraz akcesoria: kontroler, ładowarkę i nakładkę chłodząca. Obniżone ceny obowiązują w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Smartfony nie tylko dla graczy

REDMAGIC 9S Pro 5G z procesorem Snapdragon 8 Gen 3, ekranem 6,8” AMOLED 120 Hz, zaawansowanym chłodzeniem ICE 13.5, baterią 6500 mAh i podwójnym aparatem 50 MP odpowie na potrzeby wymagających użytkowników.

Z kolei immersyjne wibracje telefonu i technologie audio DTS Ultra sprawiają, że smartfon oferuje multimedialną płynność i pełne wciągnięcie do świata gry. Design z wentylatorem podkreślają z kolei jego nowoczesny charakter. Model dostępny jest w dwóch wersjach: 12 GB RAM/256 GB pamięci za 2699 złotych oraz 16/512 za 3499 złotych.

Drugą propozycją jest REDMAGIC 10 Pro 5G z mocniejszym procesorem Snapdragon 8 Elite. Gracze docenią wydajny układ graficzny w połączeniu z pamięcią LPDDR5X Ultra, dzięki którym to telefon działa niezwykle płynnie. Ekran o jasności nawet do 2000 nitów i wyższe odświeżanie 144 Hz zapewniają doskonałe wrażenia wizualne z użytkowania. System chłodzenia REDMAGIC ICE-X z kolei wykorzystuje większą komorę parową i mocniejszy wentylator.

Dzięki baterii 7050 mAh i ładowaniu 100 W użytkownicy z kolei nie muszą się bać o to, że ich rozgrywka zostanie przerwana w najważniejszym momencie. W wersji 12/256 GB telefon można nabyć za 3499 zł, a 16/512 za 4499 złotych.

Dodatki w lepszych cenach

Dodatkowo, w gracze mogą liczyć również na obniżone ceny innych gadżetów. Wśród nich są kontroler REDMAGIC Shadow Blade Handle za 249 zł, ładowarka REDMAGIC DAO 150W GaN Charger za 699 złotych oraz nakładka chłodząca REDMAGIC Cooler 6, która to w dostępna jest w obniżonej cenie w 3 wariantach. Wersja klasyczna to teraz koszt 179 zł. Model Air kosztuje jedynie 119 zł, a Pro 199 zł.