Został ci tylko miesiąc, by obejrzeć te filmy. Poznaliśmy listę około 70 filmów, które lada chwila znikną z katalogu serwisu HBO Max.

HBO daje, HBO zabiera

Od początku roku w serwisie HBO Max pojawia się wiele ciekawych nowości filmowych i serialowych. Na tej pierwszej liście znajdują się między innymi Ojciec Stu (z Markiem Wahlbergiem), (głośne) X czy Matki równoległe (z Penélope Cruz), a na drugiej – przede wszystkim The Last of Us. Niestety inne produkcje muszą ustąpić miejsca.

Okazuje się, że już za miesiąc, a więc 7 marca 2023 roku z katalogu HBO Max zniknie około 70 filmów. Wprawdzie nie ma wśród nich nowości, ale są za to hity. Co szczególnie zaskakujące, sporą część zaprezentowanej listy stanowią oryginalne produkcje Warner Bros., a więc wytwórni, która należy przecież do grupy, będącej właścicielem usługi HBO Max.

Czas nadrobić zaległości – te filmy 7 marca znikną z HBO Max

Czego nie zobaczymy po 7 marca? Na liście znajduje się między innymi dwanaście filmów o Batmanie (od nieobdarzonej żadnym podtytułem odsłony z 1989 roku do animacji Hush sprzed czterech lat), trylogia z Supermanem w roli głównej (1978-1983), a także Wonder Woman: Więzy krwi, Legion Samobójców: Piekielna Misja czy trylogia Annabelle.

To też ostatni miesiąc, by obejrzeć na HBO max takie hity jak 2001: Odyseja kosmiczna, Chłopcy z ferajny, Gran Torino, Jestem legendą, Mechaniczna pomarańcza, Oczy szeroko zamknięte, Przeminęło z wiatrem, Wielki Gatsby czy oryginalny Mad Max. Pełna lista przedstawia się następująco…

2001: Odyseja kosmiczna (1968)

Annabelle (2014)

Annabelle: Narodziny zła (2017)

Annabelle wraca do domu (2019)

Austin Powers 2 – Szpieg, który nie umiera nigdy (1999)

Austin Powers i Złoty Członek (2002)

Batman (1989)

Batman Forever (1995)

Batman i Harley Quinn (2017)

Batman i Robin (1997)

Batman: Atak na Arkham (2014)

Batman: Hush (2019)

Batman: Mroczny rycerz – Powrót, część 1 (2012)

Batman: Mroczny rycerz – Powrót, część 2 (2013)

Batman: Powrót Jokera (2000)

Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców (2016)

Batman: Zabójczy żart (2016)

Bez przebaczenia (1992)

Bociany (2016)

Bodyguard (1992)

Charlie i fabryka czekolady (2005)

Chłopcy z ferajny (1990)

Constantine (2005)

Czarnoksiężnik z Oz (1939)

Doktor Żywago (1965)

Egzorcysta (1973)

Ekspres polarny (2004)

Elf (2003)

Godziny szczytu (1998)

Godziny szczytu 2 (2001)

Gran Torino (2008)

Gremliny rozrabiają (1984)

Jestem legendą (2007)

Kobieta-Kot (2004)

Kosmiczny mecz (1996)

Królowe Berlina (2021)

Kto się boi Virginii Woolf? (1966)

Legion Samobójców: Piekielna Misja (2018)

Looney Tunes znowu w akcji (2003)

Mad Max (1979)

Masz wiadomość (1998)

Mechaniczna pomarańcza (1971)

Obecność (2013)

Obecność 2 (2016)

Oczy szeroko zamknięte (1999)

Pełny magazynek (1987)

Polowanie na druhny (2005)

Północ – północny zachód (1959)

Północ w ogrodzie dobra i zła (1997)

Powrót Batmana (1992)

Przeminęło z wiatrem (1939)

Scooby Doo (2002)

Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie (2004)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Ścigany (1993)

Teoria gry z Bomanim Jonesem (2022)

Tupot małych stóp (2006)

Tupot małych stóp 2 (2011)

Wielki Gatsby (2013)

Wielki Mike (2009)

Wonder Woman: Więzy krwi (2019)

Zabójcza broń (1987)

Zabójcza broń 2 (1989)

Zabójcza broń 3 (1992)

Zabójcza broń 4 (1998)

Zakonnica (2018)

Dlaczego HBO Max usuwa te filmy? Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć, czym dokładnie spowodowane jest usunięcie tych wszystkich filmów. Z jednej strony utrata i nieprzedłużanie licencji jest czymś normalnym, z drugiej – to raczej filmy, które nie narzekają na słabą oglądalność, a w dodatku w dużej części pochodzące z własnego katalogu.

Ostatnie ruchy dokonywane przez kierownictwo HBO Max mogą zaskakiwać. Te usunięcia to jedno, ale przecież dopiero co głośno było o kasowaniu europejskich seriali (które w dużej mierze przejął serwis SkyShowtime, który wkrótce zadebiutuje w Polsce).

Źródło: Upflix, HBO