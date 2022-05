Wojna w Ukrainie to pasmo niepowodzeń rosyjskiej armii i sporo takich przykładów jest dokumentowana na nagraniach wideo. Ostatnio sporą popularnością cieszy się filmik z potężną eksplozją czołgu i odrzutem wieży.

Potężna eksplozja rosyjskiego czołgu na nagraniu chińskich dziennikarzy

Chodzi o nagranie chińskich dziennikarzy, którzy przybyli relacjonować wojnę we wschodniej części Ukrainy. Podczas podróży samochodem napotkali na... dosyć niespodziewany widok.

Chińscy dziennikarze zarejestrowali potężny wybuch rosyjskiego czołgu - siła eksplozji była tak duża, że oderwała wieżę od kadłuba i wyrzuciła ją kilka metrów w powietrze. Niektórzy prześmiewczo sugerują, że mamy tutaj do czynienia z nowym rekordem wysokości lotu wieży.

Rekord lotu może jednak należeć do innego pojazdu.

Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nagranie z wojny w Ukrainie, gdzie podobną wieżę czołgu T-72 odnaleziono na 5. piętrze budynku mieszkalnego w Mariupolu. Siła eksplozji musiała być zatem ogromna. Warto bowiem zaznaczyć, że taki element może ważyć kilka ton.

W sieci nie brakuje nagrań, gdzie trafiony czołg traci wieżę. Pokazuje to odmienne podejście do konstruowania rosyjskich maszyn.

W sieci nie brakuje nagrań z wojny, gdzie trafiony czołg traci wieżę – najczęściej jest to spowodowane eksplozją znajdującej się wewnątrz amunicji. Niestety, pokazuje to inne podejście do konstruowania starych, rosyjskich (a często nawet radzieckich) maszyn, gdzie nie przywiązywano tak dużej wagi do bezpieczeństwa załogi.

Rosyjskie czołgi często są niszczone za pomocą artylerii - pisaliśmy m.in. o zniszczonych T-72B czy T-90A i T-80BVM.

Źródło: Dawid Kamizela, Fengshows / The Sun, Ukraine Leaks