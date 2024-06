Korzystacie z systemu Windows? Jeśli tak, to lepiej zainstalujcie najnowsze aktualizacje. Eksperci zidentyfikowali poważną lukę bezpieczeństwa CVE-2024-30078, która może zostać wykorzystana przez hakerów.

Regularne instalowanie aktualizacji do systemu Windows jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa komputera, gdyż zawierają one poprawki zabezpieczeń chroniące przed nowymi zagrożeniami. Ponadto, aktualizacje te często wprowadzają ulepszenia wydajności i naprawiają błędy, co przekłada się na płynniejsze i bardziej stabilne działanie systemu.

Serwis Niebezpiecznik opisuje lukę bezpieczeństwa o identyfikatorze CVE-2024-30078, która ma dotyczyć wszystkich nowszych systemów Windows.

Hakerzy mogą przejąć komputer

Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali lukę w systemach Windows, która pozwala w sprytny sposób zhakować komputer i wykonać dowolne polecenie na urządzeniu ofiary. Atakujący nie musi znać żadnego hasła czy wysyłać spreparowanych linków, wystarczy, że znajdzie się w zasięgu Wi-Fi danego urządzenia.

Odkryta luka otrzymała punktację CVSS 8.8 na 10, co oznacza bardzo poważne zagrożenie dla użytkowników. Dotyczy ona wszystkich nowszych systemów Windows:

Windows 10,

Windows 11,

Windows Server 2008,

Windows Server 2012,

Windows Server 2016,

Windows Server 2019,

Windows Server 2022.

Ze względu na specyfikę, nie zabezpiecza przed nią żaden firewall ani dobry antywirus.

Koniecznie zainstaluj aktualizację

Badacze bezpieczeństwa spodziewają się, że niedługo pojawi się gotowe narzędzie, które będzie ułatwiało przeprowadzenie ataku z wykorzystaniem luki. Można zatem podejrzewać, że czekają nas ataki.

Jak uchronić się przed atakiem? Jak informuje serwis Niebezpiecznik, jak na razie jedynym sposobem jest zainstalowanie najnowszych aktualizacji Windows 11 z czerwcowego “patch Tuesday”, które łatają wykrytą lukę.

Najnowsze aktualizacje do systemu znajdziecie, przechodząc do panelu Ustawienia → Windows Update.