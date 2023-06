Wraz z sezonem urlopowym powraca problem zasilania elektronicznych gadżetów. Co zrobić w przypadku, gdy dostęp do prądu na wycieczce jest utrudniony, a my po prostu musimy korzystać z telefonu lub komputera? Kilka rozwiązań podsuwa firma Xtorm.

Niektórym trudno byłoby wyobrazić sobie wakacje bez telefonu, tabletu czy aparatu fotograficznego. Wszystko to konsumuje prąd. Holenderski producent urządzeń do zasilania Xtorm podpowiada, co zrobić, by niezależnie od okoliczności dysponować wystarczającymi zasobami energii.

Powerbanki na wakacje

Firma oferuje powerbanki z serii Xtorm Essential, które dają możliwość ładowania kilku urządzeń jednocześnie. Podstawowy model ma pojemność 5000 mAh. A dla wczasowiczów z większymi potrzebami opracowano Xtorm Xtreme Series. To wytrzymałe banki energii, spełniające certyfikat wodoszczelności IP65 (ochrona przed strumieniami wody o intensywności 12,5 litrów na minutę).

Przykładem modelu z tej linii jest Xtorm XR101 (znany również jako Xtreme Power Bank Rugged) o pojemności 10 000 mAh. Zdaniem producenta urządzenie jest w stanie naładować iPhone'a czterokrotnie. XR101 dostarcza moc do 18 W i do tego można go używać jako latarki. Dzięki obsłudze szybkiego procesu ładowania powerbank jest w stanie zasilić podłączone urządzenie w trzy godziny.

Mobilna stacja ładowania

Powerbanki nie są jedynym wyjściem – Xtorm oferuje też większe źródła energii, takie jak Power Station XP500. Na solarną mobilną stację ładowania mogą zdecydować się jedynie osoby podróżujące samochodem lub kamperem. Wspomniany model ma wysoką moc o wartości 500 W i pojemność 612 Wh. To wszystko mieści się w korpusie o wymiarach 19 x 32 x 20 cm i wadze 9450 g.

W ofercie Holendrów znajdziemy także warianty o mocy 300 W i 1300 W. Co więcej, stacje ładowania można podłączyć do składanych paneli słonecznych Xtorm Solar Panel. To da użytkownikowi opcję wytwarzania własnej energii w dowolnym miejscu pod gołym niebem.

źródło: materiały prasowe