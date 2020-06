Need for Speed to jedna z ważniejszych pozycji w katalogu EA. Seria rozwijana jest bardzo systematycznie, trudno w związku z tym dziwić się, iż szybko potwierdzono kolejną odsłonę, już na nową generację.

Need for Speed: Heat ze wsparciem cross-play

Zanim znajdzie się ona w centrum zainteresowania swoje, być może ostatnie już 5 minut ma Need for Speed: Heat. Twórcy udostępnili bowiem aktualizację, która wedle zapowiedzi jest tu ostatnią. Okazuje się jednak bardzo istotna, ponieważ wprowadza wsparcie cross-play, czyli rozgrywki międzyplatformowej.

Nic nadzwyczajnego? Może i nie, ale mowa o EA i w związku z tym jest to fakt godny podkreślenia. Need for Speed: Heat został pierwszą grą EA wspierającą cross-play. Posiadacze gry mogą bawić się ze wszystkimi niezależnie od platformy, w tym przypadku PC, PlayStation 4 lub Xbox One.

Nowy Need for Speed na Xbox Series X i PlayStation 5 już powstaje

Oficjalnie potwierdzono również, że powstaje Need for Speed na konsole nowej generacji, chociaż było to tajemnicą poliszynela. Na początku tego roku pisaliśmy, iż serią Need for Speed ponownie zajmie się Criterion Games. Przekazanie jej w nowe-stare ręce było jasnym sygnałem, że wkrótce pojawią się kolejne informacje.

Fani serii mają zapewne nadzieję, że pierwsze szczegóły dotyczące nowej gry zostaną ujawniona podczas EA Play Live 2020. Przekonamy się wkrótce, transmisję wydarzenia można będzie zobaczyć już 19 czerwca.

