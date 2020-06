Impreza EA Play Live 2020 nie odbędzie się w terminie. Najnowsze gry Electronic Arts mieliśmy zobaczyć już w najbliższą noc z czwartku na piątek, ale musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

EA Play Live 2020 nie odbędzie się w terminie. Do kiedy musimy poczekać?

FIFA 21, NBA Live 21, Battlefield 6, Anthem 2.0 czy też nowy Medal of Honor. Jest wiele tytułów, które chcielibyśmy zobaczyć podczas EA Play Live 2020. I nie wykluczone, że wszystkie je zobaczymy, ale niestety nie 12 czerwca, lecz dopiero tydzień później, 19 czerwca – o godzinie 2.00 w nocy czasu polskiego.

EA Play Live 2020 to kolejne wydarzenie ze świata elektronicznej rozrywki, które nie odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie – wcześniej przesunięte zostały między innymi: prezentacja gier na PlayStation 5, wielki pokaz Cyberpunk 2077 czy też kierowana do zwolenników klawiatur i myszek konferencja PC Gaming Show. Powodem we wszystkich przypadkach jest aktualna sytuacja w Stanach Zjednoczonych, przez które przelewają się fale protestów w związku ze sprawą George’a Floyda.

Co Electronic Arts pokaże podczas EA Play Live 2020? A co chcielibyście zobaczyć?

Podczas EA Play Live 2020 „Elektronicy” zamierzają ujawnić projekty, nad którymi pracowali w ostatnich miesiącach, pokazać nam swoje najnowsze gry w akcji, a także podzielić się najróżniejszymi wiadomościami i zapowiedziami. Co chcielibyście zobaczyć albo o czym chcielibyście usłyszeć w trakcie tego wydarzenia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Electronic Arts, MSPowerUser, Polygon

