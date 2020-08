Gdy mają ustaloną trasę z punktu A do punktu B i nic nie stoi im na przeszkodzie, samochody autonomiczne radzą sobie lepiej niż dobrze. Można więc rozwijać technologię w tym kierunku, by i z przeszkodami dawały sobie radę albo… zbudować im odpowiednie drogi.

Droga dla samochodów elektrycznych

Właśnie w tym drugim kierunku postanowiły pójść władze miasta Michigan. Wraz z firmą Cavnue zamierzają wybudować testową drogę specjalnie dla pojazdów autonomicznych, takich jak samokierujące się samochody. Na dobry początek powstanie główna trasa o długości około 65 kilometrów. Połączy centrum Detroit z Ann Arbor, a na końcach będzie się rozgałęziać, by doprowadzić do najważniejszych punktów, takich jak University of Michigan czy lotnisko Detroit Metropolitan Airport.

A jeśli zastanawiasz się, czym jest to Cavnue, to jest to firma, której macierzystą spółką jest Sidewalk Infrastructure Partners – ta z kolei wywodzi się z rozwijających koncepcję miasta przyszłości laboratoriów Sidewalk Labs działających pod skrzydłami Alphabetu, czyli spółki-matki Google.

Myślą o przyszłości i myślą o niej z głową

I to właśnie Cavnue zostało wybrane na partnera przez władze Michigan. Ono z kolei zamierza nawiązać współpracę z takimi firmami jak Ford, General Motors, BMW, Toyota czy (kolejne dziecko Alphabetu) Waymo. Wszystko to, by opracować wspólne standardy dla przyszłych projektów autonomicznych. Nie chodzi bowiem o to, by po prostu próbować – chodzi o budowanie fundamentów pod rozwiązania, które faktycznie będą mogły zaistnieć.

W przyszłości „autonomiczne drogi” mają służyć do bezpiecznego poruszania się miejskich autobusów, furgonetek dostawczych, jak również samokierujących się samochodów. To ma być podstawa motoryzacyjnej czy też transportowej infrastruktury przyszłości. Trzymamy kciuki!

Źródło: Engadget, Michigan Business, Cavnue, informacja własna

Czytaj dalej o pojazdach autonomicznych: