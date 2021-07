OnePlus Nord 2 5G to kolejny dowód na potwierdzenie tezy, iż producent nadal wierzy w powołaną do życia w zeszłym roku serię smartfonów Nord. Czy użytkownicy podzielą entuzjazm towarzyszący premierze nowego modelu.

OnePlus Nord 2 5G z procesorem MediaTek Dimensity 1200

Historia nie jest tutaj szczególnie długa. W lipcu zeszłego roku pojawił się OnePlus Nord, a w czerwcu tego roku do sklepów trafił OnePlus Nord CE 5G. Teraz natomiast mówimy o premierze następcy pierwszego z wymienionych. Zauważalnie zmienionym pod względem designu, ale też przynoszącym sporo różnic w specyfikacji.

Chyba najważniejsza z nich związana jest z procesorem, ponieważ postawiono tu na MediaTek Dimensity 1200. Wciąż istnieje spore grono użytkowników, którzy niezbyt przychylnie patrzą na układy MediaTek, ale trzeba pamiętać, że są wśród nich nie tylko gorsze, ale i lepsze modele. Wedle producenta OnePlus Nord 2 5G będzie ponad dwukrotnie wydajniejszy od poprzednika, co bezsprzecznie brzmi bardzo obiecująco. Poza procesorem zmieniono także pamięć wewnętrzną, z UFS 2.1 na UFS 3.1.

Aparat z OIS, Wi-Fi 6 i suwak

Na uwagę zasługuje tu także bateria. I to nie tyle pojemność 4500 mAh, co obsługa szybkiego ładowania Warp Charge 65W. 15 minut pod ładowarką ma wystarczać do napełnienia baterii od 1 do około 60%. Znacznie skorygowano główny aparat fotograficzny. Oferuje on tutaj główny obiektyw 50 Mpix (Sony IMX766), co ważne wspierany przez OIS, a także obiektyw szerokokątny (119,7°) 8 Mpix i monochromatyczny 2 Mpix.

Nie zaskakuje zaplecze komunikacyjne, tu zresztą trudno będzie komukolwiek coś OnePlus Nord 2 5G zarzucić. Smartfon został bowiem wyposażony w Bluetooth 5.2 i szybkie Wi-Fi 6, ma też moduł NFC, podwójny slot kart SIM oraz, jak sugeruje nazwa, wspiera sieci 5G. Czego brakuje? Na pierwszy rzut oka czytnika kart pamięci i złącza słuchawkowego. Powraca za to lubiany przez wielu suwak, na pokładzie znalazły się też głośniki stereo.

Specyfikacja OnePlus Nord 2 5G w szczegółach

Android 11 z OxygenOS 11.3

ekran Fluid AMOLED, 6,43 cala, 2400 x 1080 pikseli, 90 Hz

procesor MediaTek Dimensity 1200

6 GB / 8 GB / 12 GB pamięci RAM LPDDR4X

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 50 Mpix f/1.88 z OIS + 8 Mpix f/2.25 + 2 Mpix f/2.4, wideo 4K przy 30fps

kamera przednia 32 Mpix f/2.45, wideo 1080p przy 30fps

Bluetooth 5.2, Wi-Fi ax, NFC, 5G, dual SIM (nano SIM)

głośniki stereo

bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie 65W

wymiary 159,12 x 73,31 x 8,25 mm

Ile kosztuje OnePlus Nord 2 5G?

Producent nie przesadzał tu z wariantami kolorystycznymi. Przygotował tylko (jak na obecne standardy) dwa - Gray Sierra oraz Blue Haze.

Przedsprzedaż OnePlus Nord 2 5G na oficjalnej stronie internetowej producenta już wystartowała, obejmuje warianty 8 GB RAM + 128 GB oraz 12 GB RAM + 256 GB, które zostały wycenione na odpowiednio 419 euro oraz 519 euro. W ramach bonusów firma dorzuca zniżkę w wysokości 50% na słuchawki OnePlus Buds Z oraz zniżki w wysokości 10% na jeden z pokrowców oraz ochronę na ekran.

Regularna sprzedaż rozpocznie się pod koniec miesiąca. W Polsce smartfon ma być oferowany między innymi przez Amazon. Ceny w naszej walucie wyniosą 1899 złotych oraz 2349 złotych.

Źródło: OnePlus