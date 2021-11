Czy da się przetrwać w grze, którą rozpoczynasz od jednego pistoletu? Z pewnością, jeśli wcielasz się w postać Vaasa, w pierwszym płatnym rozszerzeniu do Far Cry 6. Ubisoft ujawnił datę premiery.

Far Cry 6, jako długo wyczekiwana gra, która zaliczyła opóźnienie, miała w końcu premierę na PC i konsole 7 października. Wczoraj natomiast Ubisoft zapowiedział wydanie pierwszego płatnego rozszerzenia Vaas:Insanity. Będzie można wcielić się w nim w postać Vaasa Montenegro z Far Cry 3.

Połączenie intensywnej akcji z fabułą

Gracz będzie mógł na własnej skórze poznać, co to znaczy być prawdziwym łotrem, mierzącym się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Twórcy podkreślają, że nowe DLC nie będzie przypominać niczego, co do tej pory można było zobaczyć w Far Cry. W trakcie rozgrywki dowiecie się więcej na temat historii klasycznego złoczyńcy, a także odwiedzicie wyjątkowe miejsca w nieco wypaczonej wersji Rook Islands.

Przygoda jest inspirowana gatunkiem roguelike. Zaczyna się jedynie od pistoletu do obrony, a później konieczne będzie znalezienie nowej broni oraz odblokowanie power-upów, by stać się silniejszym.

Kiedy premiera rozszerzenia?

Debiut zaplanowany jest na 16 listopada, czyli już za kilka dni. Gra pojawi się na PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S oraz Xbox One. Oczywiście, aby uruchomić Vaas: Instanity, konieczne jest posiadanie podstawowej wersji gry Far Cry 6.

To jak, macie ochotę na odrobinę szaleństwa?

Źródło: ubisoft.com