W końcu jest! Do sprzedaży trafił procesor AMD Ryzen 5 5600X3D, czyli nowy model zaprojektowany z myślą o graczach. Osoby zainteresowane zakupem jednostki niestety będą musiały obyć się smakiem, bo początkowo nie będzie u nas dostępna w sprzedaży.

Pierwsze informacje o procesorze AMD Ryzen 5 5600X3D pojawiły się kilka dni temu i od razu wzbudziły sporo nadziei wśród naszych czytelników. Mieliśmy otrzymać nowy, tani model dla graczy. Nie musieliśmy długo czekać na potwierdzenie plotek – nim zrobiło to AMD, sklep MicroCenter oficjalnie wprowadził nowy model do sprzedaży.

Procesor AMD Ryzen 5 5600X3D już oficjalnie

Ryzen 5 5600X3D to właściwie dopakowana wersja modelu Ryzen 5 5600X pod płyty główne AM4. Układ został zaprojektowany z myślą o graczach – podobnie jak w wydajniejszym modelu Ryzen 7 5800X3D, procesor został wyposażony w dodatkową pamięć 3D V-Cache, która ma przekładać się na lepszą wydajność w grach.

Model AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Ryzen 7 5800X3D Generacja Zen 3 Zen 3 Zen 3 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 Taktowanie/Boost 3,7/4,6 GHz 3,3/4,4 GHz 3,4/4,5 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 65 W 105 W 105 W Cena 700 zł ~1100 zł 1350 zł

Specyfikacja przewiduje 6 rdzeni/12 wątków o taktowaniu 3,3 – 4,4 GHz, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz aż 96 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (32 MB standardowej i 64 MB 3D V-Cache). Procesor charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 105 W, ale w zestawie nie znajdziemy żadnego chłodzenia.

Ryzen 5 5600X3D (początkowo) tylko dla Amerykanów

Jeśli jesteście zainteresowani procesorem, to niestety nie mamy dla was dobrych wieści. Dostępność modelu AMD Ryzen 5 5600X3D jest mocno ograniczona i początkowo będzie on sprzedawany tylko w amerykańskim sklepie MicroCenter (normalna sprzedaż ma ruszyć 7 lipca). Nie wiadomo czy później pojawi się też w innych sklepach.

Inna sprawa to to, że cena procesora póki co nie wygląda zachęcająco - jednostka została wyceniona na 230 dolarów, więc jest o 80 dolarów droższa niż Ryzen 5 5600X i o jakieś 60 dolarów tańsza niż Ryzen 7 5800X3D. Sklep przygotował też zestawy z płytą główną i pamięcią RAM, a nawet gotowy komputer z nowym procesorem.

Źródło: MicroCenter