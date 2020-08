Dużo tańszy i niewiele gorszy? Aż trudno uwierzyć, że Intel zdecydował się na wprowadzenie procesora Core i9-10850K – ten model może okazać się hitem topowych komputerów do grania.

W końcu jest! Na polskim rynku pojawił się procesor Intel Core i9-10850K – jeden z najwydajniejszych modeli pod LGA 1200, który może być dobrą alternatywą dla testowanego przez nas modelu Intel Core i9-10900K.

Intel Core i9-10850K – prawie jak topowy Core i9-10900K

Jeżeli śledzicie nasze newsy, to specyfikacja procesora nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Jednostka została wyposażona w 10 rdzeni i 20 wątków, 20 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywnym wsparciem dla modułów 2933 MHz. Jest też zintegrowana grafika – UHD Graphics 630.

Podobnie jak inne modele z dopiskiem K, układ cechuje się odblokowanym mnożnikiem, więc można go dodatkowo podkręcić. Warto jednak zaopatrzyć się w dobre chłodzenie, bo współczynnik TDP wynosi 125 W (limit mocy PL2 to z kolei 250 W).

Model Intel Core i9 10850K Intel Core i9 10900 Intel Core i9 10900KF Intel Core i9 10900K Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 10/20 10/20 10/20 10/20 Taktowanie 3,6 GHz 2,8 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,2 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB Pamięć L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(350 - 1200 MHz) UHD 630

(350 - 1200 MHz) - UHD 630

(350 - 1200 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TDP 125 W 65 W 125 W 125 W Cena $453 $439 $472 $488

W porównaniu do modelu Core i9-10900K, nowy procesor różni się… nieco niższym taktowaniem – bazowy i przyspieszony zegar obniżono o 100 MHz. Aha, no i nie ma fajnego pudełka (ale to chyba nie będzie wielką stratą).

Core i9-10850K to król opłacalności?

Mogłoby się wydawać, że Core i9-10850K to po prostu kolejny mało interesujący procesor pod LGA 1200. No nie do końca. Sprawdziliśmy ceny nowego modelu – w sklepie Komputronik kosztuje on 2299 złotych, więc o 400 złotych mniej niż minimalnie wydajniejszy Core i9-10900K (inna sprawa to to, że flagowca obecnie praktycznie nie da się kupić na naszym rynku). Mało tego! To 250 złotych mniej niż Core i9-10900KF (bez zintegrowanej grafiki), który miał być królem opłacalności w tym segmencie.

Czy nowy procesor okaże się hitem? Trudno powiedzieć. Na pewno jest dużo bardziej opłacalny od topowego Core i9-10900K czy Core i9-10900KF (szczególnie, że 10850K też da się podkręcić) – taka propozycja mogłaby zainteresować bezkompromisowych graczy. Nie należy jednak zapominać o ofercie konkurencji – taniej znajdziemy 12-rdzeniowe/24-wątkowe modele AMD Ryzen 9 3900X i Ryzen 9 3900XT, które w typowo procesorowych zastosowaniach na pewno będą znacznie wydajniejsze. Do tego wielkimi krokami zbliża się premiera nowej generacji Ryzenów.

Źródło: inf. własna, Komputronik, Twitter @ Andreas Schilling (foto)

