Firma AMD jest coraz mocniejsza na rynku procesorów. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i szykuje mocne uderzenie na rynku serwerów - właśnie poznaliśmy sporo ciekawych informacji na temat nowych procesorów Epyc, które mają konkurować z jednostkami Intel Xeon.

Nowe szczegóły o serwerowych procesorach AMD ujawnił serwis HardwareLuxx. Redaktorzy podobno dotarli do materiałów jednego z producentów OEM, ale nie chcieli ujawnić slajdów ze względu na ryzyko rozpoznania źródła informacji (pozostaje więc im wierzyć na słowo).

AMD Epyc Milan – nowe procesory mocno przyspieszą

Procesory AMD Epyc Milan zastąpią obecne modele Epyc Rome. Wiemy, że układy będą bazować na mikroarchitekturze Zen 3 i zostaną wykonane w 7-nanometrowej litografii.

Redaktorzy potwierdzili, że jednostki zaoferują podobną specyfikację do obecnych modeli - zaoferują maksymalnie 64 rdzeni, a także kontroler pamięci DDR4 i magistrali PCI-Express 4.0. Układy zachowają kompatybilność z obecną platformą SP3, a współczynnik TDP utrzyma się na zbliżonym poziomie – w zależności od modelu ma wynosić 120 – 225 W.

Nowa architektura wprowadzi zmiany w budowie jąder CCD – znajdziemy tutaj 8 rdzeni i 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 (obecnie składają się one z dwóch bloków CCX, z których każdy dysponuje 4 rdzeniami i 16 MB pamięci podręcznej L3). Potwierdzały się zatem wcześniejsze przecieki o 3. generacji modeli AMD Epyc.

Zmiany w architekturze przełożą się na 15% wzrostu współczynnika IPC (Instructions Per Cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara). Dzięki wyższemu taktowaniu, wydajność pojedynczego wątku ma wzrosnąć nawet o 20%. Mniej złożone modele (do 32 rdzeni) podobno zaoferują około 20% wzrostu wydajności w zastosowaniach wielowątkowych, natomiast w przypadku bardziej złożonych (do 64 rdzeni) będzie to 10 – 15%. Wychodzi więc na to, że otrzymamy konkretne przyspieszenie (szczególnie, że producent zachowa tę samą litografię).

AMD Epyc Genoa to rewolucja na rynku serwerów

Prawdziwa rewolucja nadejdzie wraz z modelami Epyc Genoa. Producent już kiedyś ujawnił, że układy będą bazować na architekturze Zen 4 i zostaną wykonane w 5-nanometrowej litografii.

Niemieccy dziennikarze sugerują, że procesory zaoferują więcej niż 64 rdzenie (dalej z dwoma wątkami na jeden rdzeń - SMT2), a do tego zostaną wyposażone w kontroler pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0. Pojawi się też obsługa hybrydowych pamięci NVDIMM-P.

Zmiany w budowie procesorów wymuszą zmianę platformy – procesory AMD Epyc Genoa mają już korzystać z nowego gniazda SP5. Warto zauważyć, że topowe układy mają cechować się nieco wyższym współczynnikiem TDP (w zależności od modelu ma on wynosić 120 – 240 W).

Intel vs AMD - walka na rynku serwerów nabiera tempa

Firma AMD powiększa udziały na rynku procesorów, ale w profesjonalnym segmencie zmiany postępują w bardzo wolnym tempie. Producent nie zamierza jednak odpuszczać i szykuje mocną ofensywę. Walka na pewno nie będzie łatwa, bo konkurencja też przygotowuje nowe jednostki – w tym roku spodziewamy się modeli Xeon Ice Lake, a w przyszłym Xeon Sapphire Rapids. Oj, będzie się działo!

Źródło: HardwareLuxx, AMD

Zobacz więcej o procesorach: