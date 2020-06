Premiera procesorów AMD Ryzen 4000 z generacji Vermeer to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w sprzętowej branży. W sieci zaczęły jednak krążyć plotki, jakoby producent przesunął ich debiut. Jak jest w rzeczywistości?

Co zaoferują procesory AMD Ryzen 4000?

Modele Ryzen 4000 „Vermeer” mają być kolejnym krokiem w ewolucji procesorów AMD. Producent zastosuje tutaj nową mikroarchitekturę Zen 3, ale układy nadal będą produkowane w 7-nanometrowej litografii.

Możemy oczekiwać, że nowe jednostki zaoferują lepszą wydajność. Co prawda producent jeszcze nie ujawnił dokładnych informacji na ten temat, ale podobno już testuje on takie jednostki i spekuluje się o wzroście współczynnika IPC (instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) na poziomie 10%. Dodatkowo maja one pracować z nieco wyższymi taktowaniami.

Kiedy premiera procesorów Ryzen 4000?

Planujący zakup procesora mogli poczuć się zdezorientowani. W ostatnich dniach branżowe media zaczęły publikować plotki, które sugerowały przesunięcie premiery procesorów Ryzen 4000 na 2021 rok – powodem takiej decyzji miał być brak realnej konkurencji ze strony Intela.

Robert Hallock odniósł się do tematu podczas konferencji zapowiadającej procesory Ryzen 3000 XT. Według dyrektora marketingu technicznego w AMD, plotki są fałszywe, a procesory Ryzen 4000 z rdzeniami Zen 3 zadebiutują jeszcze w tym roku. Nie znamy jednak dokładnej daty premiery układów (według wcześniejszych informacji, będzie to koniec roku).

Wcześniej czekają nas dwie inne premiery procesorów AMD

Warto dodać, że wcześniej AMD wyda dwie inne generacje procesorów. 7 lipca mają pojawić się wspomniane modele Ryzen 3000XT, które będą tylko lekko przyspieszonymi Ryzenami 3000, a 27 lipca mają zadebiutować układy Ryzen 4000 APU, łączące rdzenie Zen 2 i grafikę Vega.

Źródło: HardwareLuxx

