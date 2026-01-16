Smartfony

MediaTek dorzuca do pieca. Dimensity 9500s i 8500 oficjalnie

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
W branży mobilnej utarło się stwierdzenie “flagship killer”, które oznacza smartfony o niższej cenie od flagowców, ale z wieloma ich cechami. Takie urządzenia mogą być napędzane nowymi układami MediaTek Dimensity 9500s oraz Dimensity 8500.

MediaTek stał się dla producentów równorzędnym partnerem i jego układy goszczą już nie tylko w urządzeniach budżetowych, ale i w najdroższych propozycjach jak Oppo Find X9 Pro. To właśnie tam znajdziemy chipset MediaTek Dimensity 9500, który wydajnością dorównuje układom z serii Snapdragon 8 Elite od Qualcomma.  

Na rynku mobilnym trzeba jednak wykazywać się elastycznością. Producenci układów muszą swoimi układami odpowiadać na potrzeby producentów smartfonów, którzy zazwyczaj prezentują po kilkanaście urządzeń w ciągu roku. MediaTek Dimensity 9500s oraz MediaTek Dimensity 8500 rozgoszczą się w smartfonach i tabletach, które mają zaoferować niewiele mniej od najmocniejszych urządzeń na rynku. 

Nieco mniejsza, ale w dalszym ciągu wysoka wydajność 

MediaTek Dimensity 9500s, podobnie jak zaprezentowany w ubiegłym roku Dimensity 9500, został wykonany w procsie litograficznym 3nm. Ośmiordzeniowy układ korzysta z jednego rdzenia Cortex-X925 o taktowaniu do 3,73 GHz, trzech rdzeni Cortex-X4 oraz czterech rdzeni Cortex-A720. Pod tym względem przypomina bardziej poprzednika, czyli Dimensity 9400, który wykorzystano chociażby w Oppo Find X8 Pro. Wskazuje na to także użycie układu graficznego Immortalis-G925.

MediaTek Dimensity 9500Infografika dotycząca MediaTek Dimensity 9500s

Według producenta ten układ nada się do obsługi modeli sztucznej inteligencji. Poza tym nada się do odpalania gier obsługujących śledzenie promieni, a technologia generowania klatek pomoże zachować płynność przy oszczędzaniu baterii. Z kolei układ przetwarzania obrazu poradzi sobie z nagrywaniem wideo w standardzie Dolby Vision HDR. W temacie prędkości sieci 5G modem w układzie może osiągnąć nawet 7 Gbps pobierania. 

W przypadku MediaTek Dimensity 8500 producent postawił na 4-nanometrowy proces litograficzny. Zastosowano architekturę części procesorowej All Big Core z ośmioma rdzeniami Cortex-A725 o taktowaniu zegarów do 3,43 GHz. Względem poprzednika udało się poprawić wydajność części graficznej o 25% dzięki układowi Mali G720 przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 20%. 

Nowości w oprogramowaniu układu sprawią, że układ będzie działał szybciej podczas ładowania dużych plików, przez co szybciej wczyta na przykład gry. Do tego w tym układzie także pojawi się obsługa śledzenia promieni, a ósma generacja jednostki do przetwarzania neuralnego umożliwi uruchamianie modelu językowych bezpośrednio na urządzeniu. 

MediaTek Dimensity 8500MediaTek Dimensity 8500

Producent nie podzielił się informacją o tym, w jakich smartfonach należy spodziewać się tych układów. Według przecieków pierwszym urządzeniem, które może skorzystać z MediaTeka Dimensity 9500e będzie najpewniej Redmi Turbo 5 Pro, który jednak nie pojawi się w tej wersji w Europie. Być może ujrzymy go jako część serii Xiaomi 16T.

Źródło: MediaTek

