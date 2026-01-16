Przełomowy ekran w Samsung Galaxy S26. Ochroni twoją prywatność

Dla wielu użytkowników ważnym aspektem korzystania ze smartfonu jest prywatność. Oprócz oprogramowania zabezpieczającego nas przed wyciekiem wiadomości można postawić na rozwiązanie na ekranie. Tym najpewniej wyróżni się seria Samsung Galaxy S26.

Folie na telefon zwiększające prywatność nie są niczym nowym. Ich zadaniem jest takie filtrowanie światła, by to docierało bez zakłóceń tylko przy odpowiednim odchyleniu telefonu. Gdy ktoś patrzy na ekran z taką folią z boku, najczęściej nie widzi wiele albo nic. Takie rozwiązanie ma wadę w postaci dodatkowej warstwy na ekranie, czego część osób nie akceptuje, a do tego na stałe zmienia ono parametry obrazu.

Samsung chce podejść do sprawy inaczej i tworzy rozwiązanie sprzętowe. Dzięki sztucznej inteligencji ekrany w smartfonach z serii Galaxy S26 mają otrzymać dodatkową warstwę filtrującą wbudowaną wewnątrz urządzeń, której działanie będzie uzależnione od sztucznej inteligencji analizującej otoczenie.

Ekran ukrywający treści to nie tylko sztuczka w oprogramowaniu

Na początek dobra wiadomość. Choć początkowo mówiono o tym, że ekran chroniący prywatność trafi tylko do modelu Ultra, tak najnowszy raport FNNews sugeruje, że rozwiązanie pojawi się w całej serii Galaxy S26. Byłaby to odmiana względem poprzedniego rozwiązania zmieniającego obraz. Smartfony Samsung Galaxy S24 Ultra oraz Galaxy S25 Ultra oferowały szkło zmniejszające ilość odbić, które nie pojawiło się w innych modelach serii.

Jak będzie działał ekran zwiększający prywatność? Dzięki próbkom w postaci ekranu Flex Magic Panel rozwijanego przez Samsung Display mamy pewne pojęcie. Najważniejszym elementem ma być siatka pikseli. Ta będzie mogła adaptować się do tego, w jakim położeniu znajdzie się telefon. Jeżeli będziemy trzymali go w dłoni, obraz zmieni swoje parametry tak, by obraz był czytelny tylko dla nas. Informacje na ten temat będą czerpane z sensorów urządzenia.

rozwiń

Jeśli wierzyć publikacji użytkownika @UniverseIce na X, rozwiązanie będziemy mogli włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. Opis funkcji z OneUI 8.5, do którego dotarł Android Central sugeruje też, że Samsung pozwoli na dostrojenie funkcji do tego, gdzie się znajdujemy. Dzięki sztucznej inteligencji funkcja ma wraz z upływem czasu działać z większą precyzją i dopasowywać się dokładniej do tego, gdzie się znajdujemy.

Źródło: Digitaltrends