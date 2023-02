Korzystasz z dysku Samsung 980 PRO? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź swój model – nośnik może cierpieć na poważną usterkę, która doprowadzi do trwałego uszkodzenia sprzętu.

Samsung 980 PRO to jeden z najlepszych dysków SSD M.2, zwłaszcza wśród wymagających użytkowników. Niestety producent zaliczył wtopę i w sieci od kilku miesięcy pojawiają się niepokojące doniesienia o problemach z dyskami.

Problemy z dyskiem Samsung 980 PRO. Kiedy zaktualizować oprogramowanie?

Chodzi o problemy z odczytem i zapisem danych. Usterkę najłatwiej rozpoznać przez system S.M.A.R.T. - jeśli wartość 0E (media and integrity error) nie jest równa 0 i/lub wartość 03 (available spare) jest mniejsza od 100 procent mamy powody do niepokoju.

Takie wskaźniki mogą oznaczać zbliżającą się usterkę dysku, więc warto możliwie szybko sprawdzić sprzęt. Sprawa wydaje się poważna – od kilku miesięcy użytkownicy raportują o błędach. Nośnik raportuje problemy i przechodzi w tryb tylko do odczytu (możliwe jest jedynie odczytanie zapisanych danych).

Całe szczęście producent wydał nowe oprogramowanie, które rozwiązuje problem. Poprawka jest dostępna dla modeli ze starszym firmware w wersji 3B2QGXA7 (należy go zaktualizować za pomocą oprogramowania Samsung SSD Magician do wersji 5B2QGXA7). Jeśli macie dysk z oprogramowaniem w wersji 4B2QGXA7 lub 5B2QGXA7, to nie musicie wgrywać poprawki.

Warto dodać, że niedawno pisaliśmy też o problemach z nowszymi dyskami Samsung 990 PRO.

Źródło: Guru3D