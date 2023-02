Producent smartfonów marki Nokia, czyli HMD Global ogłosił, że w tym roku rozpoczyna starania, by ściągnąć produkcję swoich urządzeń 5G do Europy.

HMD Nokia ściągnie produkcję do Europy

Kiedy w 2014 roku firma Nokia uznała, że jej gałąź telefonów komórkowych nie wytrzymuje konkurencji ze strony smartfonów, odnoga ta została odcięta i sprzedana Microsoftowi, który na jej bazie zbudował swoją markę telefonów Lumia. Sama Nokia obecnie koncentruje się na rozwoju sprzętu do tworzenia sieci telekomunikacyjnych. Z kolei w 2016 roku, fińska firma HMD Global postanowiła wskrzesić dawnego giganta, którego niezniszczalna Nokia 3310 znajduje się na 4 miejscu naszej listy najbardziej pożądanych telefonów komórkowych wszech czasów.

HMD podpisało 10-letnią umowę licencyjną, by móc produkować smartfony oraz tablety sygnowane marką Nokia. Skorzystało też z pozostałych przy Nokii patentów i zakładów produkcyjnych w Tajwanie, aby stworzyć nową linię smartfonów, konkurencyjnych względem innych producentów. Teraz firma ogłasza, że nadszedł czas, by produkcja smartfonów rozpoczęła się na terenie Europy.

Smartfon Nokii składany w Europie, a nie w Azji?

W Europie nie mamy dużych fabryk produkujących smartfony, ponieważ duże firmy działające w tej branży obniżają koszty, produkując swoje urządzenia w Azji. Czy to na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, czy też Tajwanu (nawet jeśli marka urządzenia nie jest chińska, to nie znaczy, że sam produkt nie powstał na terenie jednego z tych azjatyckich krajów). HMD nie ogłosiło jeszcze, gdzie w Europie planuje założenie swojej fabryki, ale współpracuje już z wieloma partnerami mającymi zaopatrywać przyszłą placówkę w usługi dotyczące bezpieczeństwa IT, modyfikację oprogramowania i testowania produktów.

Oderwanie od chińskich linii produkcyjnych może oczywiście okazać się kosztowne, więc można spodziewać się wzrostu cen produktów tego producenta. Dodatkowe pieniądze mogą się jednak okazać warte tego, że produkcja zyskuje niezależność od łańcuchów dostaw na Daleki Wschód, które mogą być utrudniane przez trwającą właśnie cichą wojnę chipową pomiędzy Chinami i USA. HMD skorzysta też na Europejskiej Ustawie chipowej, która zachęca firmy do rozpoczynania produkcji na jej terenie, poprzez oferowanie dotacji.

