Promocja na Endorfy Fortis 5 ARGB. Świetne chłodzenie w dobrej cenie

Szukacie dobrego chłodzenia na procesor w rozsądnej cenie? Ostatnio w sklepach można znaleźć atrakcyjne oferty na cooler Endorfy Fortis 5 ARGB. To jeden z najbardziej opłacalnych modeli, który teraz jest dostępny w znacznie obniżonej cenie.

Jeśli planujecie złożyć nowy komputer lub po prostu rozważacie wymianę chłodzenia procesora, teraz jest na to świetna okazja. W sklepach pojawiły się atrakcyjne promocje na model Endorfy Fortis 5 ARGB – to jeden z najlepszych coolerów, który często jest polecany w rankingach chłodzeń do procesorów.

Promocja na chłodzenie Endorfy Fortis 5 ARGB

Endorfy Fortis 5 w wersji z podświetleniem ARGB zazwyczaj kosztuje około 249 zł. Z okazji promocji Black Friday został przeceniony w sklepach x-kom i RTV Euro AGD (kod ITKOD3011244) o 90 zł, dzięki czemu można go teraz kupić za 159 zł. Warto się spieszyć, bo promocje potrwają odpowiednio do 24 i 30 listopada 2024 r.

Co ciekawe, oznacza to, że obecnie model Endorfy Fortis 5 ARGB jest tańszy niż standardowa niepodświetlana wersja Endorfy Fortis 5, która zwykle kosztuje około 199 zł.

Jeden z najlepszych coolerów CPU

Endorfy Fortis 5 to jeden z najlepszych coolerów CPU, który odznacza się dobrym stosunkiem wydajności do ceny.

Producent zastosował wieżowy radiator z sześcioma niklowanymi ciepłowodami, który dzięki asymetrycznej konstrukcji gwarantuje kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM. Na radiatorze zamontowano 140-milimetrowy wentylator Fluctus 140 ARGB, oferujący bardzo dobrą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej kultury pracy.

Wersja ARGB wyróżnia się podświetlanym radiatorem i wentylatorem, dzięki czemu wyróżnia się jeszcze ciekawszym wyglądem. Co ważne, w zestawie z chłodzeniem producent dodaje kontroler Nano-Reset ARGB, dzięki któremu efekty świetlne będą działać nawet bez kompatybilnej płyty głównej.

Chłodzenie pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD, ale realnie nada się do modeli generujących mniej ciepła - nada się np. do konfiguracji z nowymi procesorami Intel Core Ultra 5 245K lub AMD Ryzen 9 9800X3D.