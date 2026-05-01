Dostępna w internecie interaktywna mapa przedstawia, jak będzie wyglądać nasza planeta w 2050 r. Pozwala przyjrzeć się m.in. najbardziej interesującej nas Polsce, która w przyszłości w niektórych regionach także mocno się zmieni.

Przy tworzeniu mapy autorzy z Esri współpracowali z naukowcami z Clark University. Wskazują oni, że przyszłość Ziemi będzie kształtowana zarówno przez rozwój technologii, jak i klimat zmieniający się w dużej mierze pod wpływem działalności człowieka - urbanizacja, rolnictwo, wylesianie itp.

Świat 2050 r. - interaktywna mapa

Mapę opracowano uwzględniając historyczne dane dotyczące pokrycia terenu i szybkości zmian w czasie (w tym zdjęcia satelitarne wykonane na przestrzeni lat przez Europejską Agencję Kosmiczną), na podstawie których stworzono prognozę oraz wzorce dotyczące przyszłości naszej planety.

Omawiana mapa jest dostępna online na tej stronie internetowej. Jej szata graficzna jest czytelna, a wbudowane menu bardzo proste w obsłudze. Dzięki pionowemu suwakowi można łatwo porównać pokrycie terenu Ziemi na bazie danych, na których bazowali twórcy z prognozą na 2050 r. Chociaż może się wydawać, że to tylko kilkadziesiąt lat, w wielu miejscach dobrze widać, że mocno zmieni się obszar np. lasów czy terenów uprawnych.

Bardzo istotna dla zrozumienia mapy jest jej kolorystyka:

kolor różowy - tereny z przewagą pól uprawnych (z ang. mostly cropland),

kolor żółty - użytki zielone, trawniki i krzewy (z ang. grassland, scrub or shrub),

kolor jasnozielony - tereny z przewagą lasów liściastych (z ang. mostly deciduous forest),

kolor ciemnozielony - lasy iglaste i zimozielone (z ang. mostly needleleaf / evergreen forest),

kolor szarobiały - tereny, na których roślinność występuje rzadko (z ang. sparse vegetation),

kolor beżowy - tereny z brakiem roślinności (z ang. bare area),

kolor miętowy - tereny często zalewane przez powodzie lub tereny bagniste (z ang. swampy or often flooded vegetation),

kolor czerwony - tereny zurbanizowane lub ze sztucznie utworzoną powierzchnią (z ang. artificial surface or urban area).



Wedle prognoz duże zmiany (i ubytek terenów zielonych) czekają polskie wybrzeże.

Zmiany w Polsce. Co nas czeka?

W przypadku Polski największe potencjalne zmiany można zaobserwować na przykładzie wybrzeża. W miejscu obecnych terenów zielonych mogą pojawić się nowe pola uprawne. W odleglejszej perspektywie sporym problemem może również podnoszący się poziom mórz, który staje się poważnym zagrożeniem dla wielu nadmorskich regionów w Europie.

Wedle naukowców najbardziej narażone na zmiany są miejsca, w które człowiek do tej pory ingerował w najmniejszym stopniu. Będą bowiem odczuwać nie tylko konsekwencje zmian klimatycznych, ale również zmiany wiążące się z rosnącą populacją i rozwojem rolnictwa czy technologii, pod które potrzebne będą dodatkowe lokalizacje.