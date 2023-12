Najnowsza zapowiedź trzech gier, które trafią do podstawowego abonamentu PlayStation Plus z pewnością ucieszy niejednego posiadacza PS5. Dlaczego? Bo tym razem otrzymamy naprawdę mocne tytuły, z całkiem niezłym polskim akcentem.

Od czasu pojawienia się nowego PlayStation Plus, czyli zaoferowania nam nie jednego, a aż trzech planów taryfowych, wielu graczy narzeka, że najlepsze „kąski” trafiają właściwie tylko do droższego PS Plus Extra. Przykładów nie trzeba szukać daleko – ostatnie GTA właśnie zameldowało się w PS Plus Extra i PS Plus Premium dołączając do takich perełek jak Teardown czy Disco Elysium: The Final Cut.

Kto wie jednak, może nowy rok przyniesie nam pod tym względem sporą niespodziankę. No skoro do styczniowej oferty PS Plus, dostępnej dla wszystkich abonentów, trafią takie perełki jak A Plague Tale: Requiem, Evil West i Nobody Saves the World to sami przyznacie – całkiem nieźle ten 2024 rok się zaczyna.

PS Plus na styczeń 2024 z wielkim hitem

A Plague Tale: Requiem – tej gry chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W końcówce 2022 roku był to naprawdę spory hit. Ta niesamowicie klimatyczna opowieść rozgrywająca się w czasach zarazy, z niezłą główną bohaterką i świetną oprawą audiowizualną może i nie była doskonała, ale z pewnością zapisała się w historii elektronicznej rozrywki jako coś nietypowego. Czy warto ją sprawdzić? Też pytanie – jeśli dotąd tego nie zrobiliście to koniecznie nadróbcie zaległości.

Z kolei pochodzący od twórców szalonego Shadow Warrior 3 Evil West powinien zadowolić wszystkich tych, którzy nad zawiłości fabularne wyżej stawiają mroczny klimat i czystą frajdę płynącą ze starć z coraz trudniejszymi przeciwnikami. W tym niecodziennym „akcyjniaku” całkiem przyjemnie udało się bowiem połączyć ze sobą cząstkę Dzikiego Zachodu, Dooma i Dark Souls’ów. Ot zabawa w sam raz na długie zimowe wieczory.

W starciu z takimi tytułami jak dwa wcześniejsze Nobody Saves the World wydaje się na z góry straconej pozycji. No bo w czym ten mało znaczący, barwny indyczek mógłby być od nich lepszy? Oj, nie dajcie się zwieść pozorom – za tym tytułem stoi bowiem nie byle kto, bo twórcy szalenie grywalnej serii Guacamelee!. Co prawda, tym razem nie mamy tu do czynienia z platformową grą akcji, a bardziej rogalikowym RPG’iem, ale i tu łatwo dać się oczarować. Czym? A choćby świetną, kreskówkową oprawą, ciekawą mechaniką przybierania różnych form czy sporymi pokładami humoru.

Styczniowy PlayStation Plus – to kiedy zagramy?

Dobra wiadomość jest taka, że na ten całkiem gorący zestaw tytułów nie będziemy musieli długo czekać, bo A Plague Tale: Requiem, Evil West i Nobody Save the World trafią do PlayStation Plus już 2 stycznia 2024 roku. Przy okazji pamiętajcie też, że tylko do 1 stycznia macie czas by dodać do swoich bibliotek grudniowe tytuły, czyli LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator oraz Sable.

Źródło: blog.playstation.com