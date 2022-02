W końcu doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji PS VR2. I choć specyfikację poznaliśmy jeszcze na początku stycznia, tak do tej pory można było jedynie gdybać, jak będą prezentować się „next-genowe" gogle VR.

Jeśli z niecierpliwością wyczekujecie kolejnych informacji w sprawie gogli PS VR2, to mamy dla Was dobre wieści. Na oficjalnym blogu PlayStation właśnie ujawniono wygląd gogli nowej generacji – PS VR2. Firma podkreśla, że w dużym stopniu kierowano się zarówno wyglądem, jak i funkcjami jakie oferuje nam PS5. Dzięki takiemu rozwiązaniu, konsola wraz z innymi akcesoriami ma dobrze wyglądać na półce.

Kiedy premiera PS VR2?

Naszym celem jest stworzenie zestawu słuchawkowego, który nie tylko stanie się atrakcyjną częścią wystroju Twojego salonu, ale także pozwoli Ci zanurzyć się w świecie gry, aż do momentu, w którym prawie zapomnisz, że używasz zestawu słuchawkowego lub kontrolera. Z tego powodu zwróciliśmy bardzo dużą uwagę na ergonomię i przeprowadziliśmy szeroko zakrojone testy, aby zapewnić wygodę dla różnych rozmiarów głowy. Otrzymaliśmy już wiele pozytywnych opinii na temat ergonomii PS VR dzięki starannemu wyważeniu wagi zestawu i zastosowaniu prostego pałąka, który można regulować, więc zachowaliśmy tę samą koncepcję w przypadku gogli PS VR2. Inne funkcje, takie jak regulowany zakres zestawu słuchawkowego, który umieszcza obszar zasięgu bliżej lub dalej od twarzy, oraz umiejscowienie stereofonicznego gniazda słuchawkowego również pozostają takie same, więc gracze będą z nimi już zaznajomieni – pisze na oficjalnym blogu PlayStation, Hideaki Nishino.

Sony potwierdziło także możliwość regulacji obiektywu oraz smuklejszą konstrukcję gogli PS VR2, co powinno zmniejszyć wagę sprzętu. Niestety, sprzęt korzysta z jednego przewodu, co dla sporej grupy graczy może być to niemały problem. Jeśli zaś chodzi o nowy kontroler, to został on zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć wrażenia płynące z rozgrywki. Wyposażono go w adaptacyjne spusty, haptyczne wibracje, wykrywanie dotyku i wiele innych, unikatowych funkcji.

Niestety, mimo iż znamy już specyfikację gogli PS VR2, a teraz dowiedzieliśmy się jak będą wyglądać nowe gogle, to dalej nie wiemy, kiedy trafią one na rynek. Sądząc jednak po udostępnianych materiałach niewykluczone, że będzie to miało miejsce jeszcze w 2022 roku.

Podobają Wam się nowe gogle PS VR2? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation blog