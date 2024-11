Konsole do gier

Pizza Hut przedstawia niekonwencjonalny projekt, który zamienia PS5 w podgrzewacz cenionej przez graczy potrawy – pizzy. Nie jest to ani limitowany produkt, ani ekskluzywny gadżet, ponieważ każdy będzie mógł stworzyć rzeczony podgrzewacz, o ile dysponuje drukarką 3D.

Zamawianie pizzy w trakcie angażującej rozgrywki, nie tylko tej sieciowej, niesie ze sobą spore ryzyko. Walory smakowe ulatniają się wraz z ciepłem, a nie brakuje na tym świecie ludzi, dla których spożywanie zimnej pizzy to forma kulinarnej profanacji. Jak wobec tego grać, by mieć ciągle gorącą pizzę?

Zapomnij o zimnej pizzy

Pizza Hut wychodzi naprzeciw tym problemom i przedstawia PIZZAWRMR – podgrzewacz, którego źródłem zasilania jest konsola PS5. Projekt inspirowany jest charakterystycznymi czerwonymi dachami Pizzy Hut. Idea nie jest skomplikowana – PIZZAWRMR odprowadza ciepłe powietrze wytwarzane przez PS5 wprost pod tackę z jedzeniem.

Ten gadżet otwiera się jak laptop, dzięki czemu dostęp do kawałków pizzy jest praktyczny. PIZZAWRMR zaprojektowano tak, by ciasno przylegał do górnej części konsoli wraz z tacką na kilka kawałków pizzy. Zapewniono, że PIZZAWRMR “nie przesunie się nigdzie”.

Nie kupisz, ale zrobisz sam

Warto napisać kilka słów o dostępności, bo okazuje się, że projekt jest w pewnym sensie darmowy. Otóż każdy zainteresowany może wykonać PIZZAWRMR w domowym zaciszu, o ile dysponuje drukarką 3D. Pizza Hut udostępnia stosowne pliki, więc wystarczy zarejestrować się i je pobrać. Jedyne, za co zapłacimy, to zużycie prądu oraz rzecz jasna filament do druku 3D.

Trzeba przyznać, że jest to dość kreatywny projekt. Wydaje mi się, że PIZZAWRMR będzie idealnym usprawiedliwieniem mojej nieobecności przy rodzinnym stole, bo przecież bigos też trzeba będzie jakoś odgrzać – najlepiej grając w odgrzane, lecz niezwykle apetyczne Horizon Zero Dawn.

Źródło: Tom's Hardware, zdjęcie otwierające: Pizza Hut