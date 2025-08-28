Nadchodzą nowe Radeony. AMD szykuje mocarny sprzęt

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat nowej generacji kart graficznych Radeon. Wiemy, że AMD pracuje nad kilkoma układami graficznymi Navi 5. W planach jest high-endowy chip, który stawiłby czoła topowemu modelowi NVIDII.

Nowa generacja kart graficznych Radeon RX 9000, mimo że koncentruje się głównie na popularnym segmencie wydajnościowym, została bardzo dobrze odebrana przez media, co potwierdza również duże zainteresowanie ze strony klientów.

Wiemy jednak, że AMD już pracuje nad kolejną generacją kart graficznych.

Nowe karty graficzne Radeon

AMD niechętnie dzieli się szczegółami na temat nadchodzących kart graficznych, jednak w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki dotyczące układów z rodziny Navi 5. Co ciekawe, nowe chipy mają bazować na architekturze UDNA, a nie RDNA, jak w dotychczasowych generacjach.



AT0 - 96 CU / 512-bit



AT2 – 40 CU / 192-bit



AT3 – 28 CU / 256-bit



AT4 – 12 CU / 128-bit

Według użytkownika Kepler_L2, w planach AMD znajdują się cztery różne układy graficzne, które trafią do kart z różnych segmentów wydajnościowych (powyżej znajdziecie diagramy przedstawiające układy).

Największe zainteresowanie budzi topowy układ oznaczony jako AT0, wyposażony w 96 jednostek obliczeniowych (CU). Przy założeniu, że każda jednostka będzie składała się z 64 procesorów strumieniowych, otrzymamy w sumie 6144 procesory strumieniowe. Całość dopełni bardzo szybki podsystem pamięci VRAM oparty na 512-bitowej magistrali. Mówimy o dużo bardziej złożonym chipie, niż w przypadku Navi 48 (64 CU i 256-bitowy interfejs pamięci) z Radeona RX 9070 XT.

Wygląda więc na to, że w nowej generacji Radeonów doczekamy się pełnoprawnego high-endowego modelu, który stanie w szranki z topowymi kartami NVIDII. Trzeba jednak pamiętać, że tak rozbudowany chip z pewnością będzie kosztowny w produkcji, co przełoży się również na jego wysoką cenę rynkową.