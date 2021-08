Sklepowa premiera karty AMD Radeon RX 6600 XT zbliża się coraz większymi krokami. Nie oznacza to jednak, że sprzętu nie można kupić przed oficjalną premierą – w sieci pojawiła się pierwsza oferta sprzedaży... tyle tylko, że sprzedawca życzy sobie horrendalnie wysokiej stawki.

Radeon RX 6600 XT to najnowszy model z generacji AMD RDNA 2, który zalicza się do średniego segmentu kart graficznych do gier – konstrukcja została zaprojektowana z myślą o odpaleniu najnowszych tytułów w rozdzielczości 1080p.

Specyfikacja karty została ujawniona podczas oficjalnej zapowiedzi.

Model Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Układ graficzny Navi 10 XLE (RDNA) Navi 23 XT (RDNA 2) Navi 22 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2304 2048 2560 Jednostki teksturujące 144 128 160 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators - 32 40 Taktowanie rdzenia 1130/1560 MHz 1968/2589 MHz 2321/2581 MHz Pamięć Infinity Cache - 32 MB 96 MB Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie VRAM 12 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 288 GB/s 256 GB/s 384 GB/s TBP (zasilanie) 150 W (8 pin) 160 W (8 pin) 230 W (8+6 pin) Cena $279 $379 $479

Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 23 XT w wersji z 32 blokami CU (2048 procesorów strumieniowych) i 32 MB szybkiej pamięci Infinity Cache oraz 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 160 W, a zasilanie doprowadza pojedyncze 8-pinowe gniazdo.

Radeon RX 6600 XT został wyceniony na 379 dolarów, a jego sklepowa premiera została zaplanowana na 11 sierpnia… a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo w praktyce niektórzy sprzedają sprzęt przed oficjalnym wypuszczeniem.

Radeon RX 6600 XT dostępny w sprzedaży

Sklep NewEgg opublikował na swojej stronie ofertę pośrednictwa sprzedaży modelu MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X. Sprzedający pochodzi z Chin i deklaruje dostępność towaru (a przynajmniej deklarował jakiś czas temu, bo aktualnie zapasy zostały wyprzedane).

To co jeszcze bardziej szokuje to stawka - karta została wystawiona za bagatela 1099,99 dolarów (!). Mówimy o 3-krotnie wyższej cenie niż wartość sugerowana przez AMD (chociaż model MSI Gaming X pewnie będzie trochę droższy z racji lepszego chłodzenia i podniesionych zegarów).

Nie wiadomo dlaczego sklep zaczął sprzedawać karty już teraz (czyżby nie zwrócił uwagi na datę sklepowej premiery?). Daje to nadzieję, że dostawcy już otrzymali sprzęt, a na premierę będzie on ciut lepiej dostępny niż dotychczasowe modele.

Źródło: VideoCardz, NewEgg