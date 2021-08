Radeon RX 6600 XT w niereferencyjnej wersji z dobrym chłodzeniem? Warto zwrócić uwagę na propozycje firmy Sapphire – producent przygotował dwa ulepszone modele, które mają szansę zainteresować graczy z monitorami 1080p.

Karta Radeon RX 6600 XT to propozycja ze średniej półki, która pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p (a przynajmniej tak deklaruje producent, bo ciągle czekamy na oficjalną premierę i testy sprzętu).

Specyfikacja przewiduje układ graficzny AMD Navi 23 XT w konfiguracji z 2048 procesorami strumieniowymi i 32 MB szybkiej pamięci Infinity Cache. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Do sprzedaży trafią wyłącznie niereferencyjne wersje akceleratora - niedawno pisaliśmy o modelach ASUS, Gigabyte i MSI, ale ostatnio swoje propozycje zaprezentowała też firma Sapphire.

Sapphire Radeon RX 6600 XT Nitro+ - topowa wersja karty graficznej

Model Nitro+ powinien zainteresować wymagających klientów, którzy celują w topowe wersje RX 6600 XT. Karta wyróżnia się ciekawym designem i powinna zaliczać się do wydajniejszych wersji dostępnych na rynku (producent jeszcze nie ujawnił dokładnych zegarów).

Do chłodzenia akceleratora wykorzystano autorski cooler Dual-X, który wystaje poza obrys płytki drukowanej i zajmuje 2,2 slota w obudowie. Konstrukcja obejmuje masywny radiator z aluminiowymi żeberkami, dwa niklowane ciepłowody oraz dwa 85-milimetrowe wentylatory. Dodatkowo na odwrocie laminatu zamontowano metalową płytkę backplate.

Producent chwali się, że chłodzenie zapewnia optymalne temperatury rdzenia, kości pamięci i sekcji zasilania, a przy tym cechuje się lepszą kulturą pracy względem konkurencyjnych rozwiązań (użytkownik może tutaj wybrać dwa profile ustawień – cichy lub wydajny).



Wersja Nitro+ oferuje przełącznik BIOS-ów - użytkownik może wybrać cichy (Silent) lub wydajny (Performance) profil działania chłodzenia

Do dyspozycji oddano standardowy zestaw wyjść obrazu: jedno HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Zasilanie doprowadza 8-pinowe złącze PCIe PEG (producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 500 W).

Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse – niereferencyjna karta w ekonomicznym wydaniu

Radeon RX 6600 XT w wersji Pulse to ekonomiczna propozycja producenta. Co prawda karta nie wyróżnia się tak efektownym designem, ale za to powinna być dostępna w niższej cenie (najpewniej będzie to jedna z tańszych wersji dostępnych na rynku).

Też mamy do czynienia z chłodzeniem Dual-X, które bazuje na podobnej konstrukcji – producent zastosował aluminiowy radiator, dwa niklowane ciepłowody i dwa 85-milimetrowe wentylatory, a na rewersie laminatu znalazła się płytka backplate. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie znajdziemy przełącznika profili BIOS (za sterowanie prędkością obrotową odpowiada technologia Intelligent Fan Control).

Karta oferuje taki sam zestaw portów – na śledziu wyprowadzono wyjścia HDMI 2.1 i 3x DisplayPort, a zasilanie doprowadza 8-pinowe złącze PCIe PEG.

Sapphire Radeon RX 6600 XT – kiedy karty trafią do sprzedaży?

Sklepowa premiera karty Radeon RX 6600 XT została zaplanowana na 11 sierpnia. Możemy podejrzewać, że wtedy też na sklepowych półkach pojawią się modele Sapphire Radeon RX 6600 XT Nitro+ i Pulse (chociaż nie spodziewamy się, że długo na nich pobędą).

Źródło: Sapphire