Nowa generacja kart graficznych AMD Radeon okazała się niemałym zaskoczeniem dla graczy, niemniej jednak ciągle czekamy na pojawienie się słabszych (i tańszych) modeli. Kiedy doczekamy się premiery modelu Radeon RX 6700 XT?

Radeon RX 6700 XT ma reprezentować średni segment wydajnościowy, więc teoretycznie mówimy o konstrukcji do budowy wydajnych komputerów do grania w rozdzielczości 1080p i 1440p. Co zaoferuje nowy Radeon?

Specyfikacja karty graficznej Radeon RX 6700 XT

Co prawda producent jeszcze nie potwierdził planów wydania karty, ale w sieci już krążą konkretne przecieki na temat specyfikacji technicznej.

Model AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6700 XT* Układ graficzny Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 XT Procesory strumieniowe 4608 3840 2560 Jednostki teksturujące 288 240 160 Jednostki rasteryzujące 128 96 ??? Jednostki Ray Accelerators 72 60 40 Taktowanie/Boost 2015/2250 MHz 1815/2105 MHz ??? Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 16 000 MHz ??? Przepustowość pamięci 512 GB/s 512 GB/s ??? Pamięć Infinity Cache 128 MB 128 MB 96 MB TBP 300 W 250 W 186 – 211 W Cena $649 $579 ??? *specyfikacja nieoficjalna

Radeon RX 6700 XT uplasuje się poniżej modelu Radeon RX 6800. Konstrukcja ma bazować na układzie graficznym Navi 22 i dysponować 12 GB pamięci VRAM.

Kiedy premiera karty graficznej Radeon RX 6700 XT?

O Radeonie RX 6700 XT mówi się już od dłuższego czasu, ale termin jego premiery był owiany mgłą tajemnicy… aż do tej pory - redakcja Cowcotland dotarła do informacji, według których nowy model miał zadebiutować 18 marca. Karta podobno pojawi się w referencyjnej wersji oraz autorskich wariantach partnerskich producentów (wiemy, że swoje wersje przygotowuje m.in. Gigabyte i ASRock).

Czy nowy Radeon odniesie sukces? Zadanie nie będzie takie proste. Sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej, a konkurencja zaczęła mocno obstawić średnią półkę – pod koniec ubiegłego roku pojawił się tutaj GeForce RTX 3060 Ti, a niedługo dołączy do niego jeszcze GeForce RTX 3060. Dużo będzie zależeć od wyceny sprzętu i jego dostępności na rynku (a na początku może być z tym spory problem, podobnie w przypadku modeli Nvidii).

