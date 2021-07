Karty Radeon RX 6000 można uznać za udane konstrukcje, które stanowią poważną konkurencję dla modeli GeForce RTX 3000. Producent nie zamierza na tym poprzestawać i pracuje nad kolejną generacją akceleratorów - seria Radeon RX 7000 może jeszcze mocniej namieszać na rynku.

Prace nad kartami AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3) rozpoczęły się już jakiś czas temu, ale producent jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat planowanych konstrukcji. To dla nas nie problem, bo sporo ciekawych (nieoficjalnych!) informacji na temat nowych kart wyciekło do sieci.

AMD Radeon RX 7000 – co nowego w kartach RDNA 3?

Według informacji producenta, kolejna generacja kart graficznych będzie bazować na architekturze RDNA 3. Co ważne, nowe układy będą produkowane w nowym procesie technologicznym (najpewniej będzie to 5-nanometrowa litografia TSMC).

Sporą ciekawostką ma być modyfikacja budowy układu graficznego – producent podobno ma zrezygnować z dzielenia rdzenia na bloki obliczeniowe CU (Compute Units) i zamiast nich korzystać grup procesorów WGP (Workgroup Processors). Z punktu widzenia gracza niewiele to zmieni, ale informacja wydaje się być dosyć intrygująca.

Radeon RX 7900 XT – specyfikacja topowej karty graficznej RDNA 3

Topowy przedstawiciel nowej generacji – najpewniej chodzi o model Radeon RX 7900 XT – podobno będzie bazować na układzie graficznym AMD Navi 31, który zalicza się do konstrukcji typu MCM (Multi-chip module). Oznacza to, że rdzeń będzie składać się z dwóch połączonych kawałków krzemu, co pozwoli rozbudować układ i zmniejszyć jego koszty produkcji.

Zastosowany chip podobno ma dysponować 30 blokami WGP, które łącznie dają 15 360 procesorów strumieniowych (czyli 3-krotnie więcej niż Navi 21 z generacji RDNA 2). Mówi się, że nowy układ zaoferuje też 256 lub nawet 512 MB pamięci Infinity Cache, a na pokładzie znajdziemy pamięć wideo o 256-bitowej magistrali (nie wiadomo o jakiej pojemności i jakiego typu).

Według wcześniejszych przecieków, Radeon RX 7900 XT będzie co najmniej o 40% wydajniejszy od Radeona RX 6900 XT - topowego przedstawiciela generacji RDNA 2.

Kiedy premiera kart graficznych Radeon RX 7000?

Niestety nieprędko. W kuluarach mówi się, że premiera kolejnej generacji kart graficznych AMD Radeon ma nastąpić dopiero pod koniec przyszłego roku (będą one konkurować z modelami GeForce RTX 4000).

Wcześniej na rynku pojawią się kolejne modele z generacji Radeon RX 6000 (w tym Radeon RX 6600 XT).

