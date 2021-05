AMD szykuje prawdziwą petardę - według najnowszych przecieków, nowa generacja Radeonów może przynieść rewolucję na rynku kart graficznych... i przy okazji poważnie zaszkodzić Nvidii.

Karty graficzne AMD Radeon RX 6000 wprowadziły nową architekturę - RDNA 2, która przełożyła się na sporą poprawę osiągów i wzrost efektywności energetycznej. Prawdziwa rewolucja jednak ma nadejść za sprawą kart Radeon RX 7000 i generacji RDNA 3.

Co nowego w kartach graficznych Radeon RX 7000?

Producent zapowiedział nową generację kart już jakiś czas temu, ale jak na razie nie ujawnił zbyt wielu szczegółów na temat samej architektury. W sieci pojawia się sporo niepotwierdzonych informacji i warto tutaj zwrócić uwagę na najnowszy materiał z kanału Moore's Law is Dead.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, architektura RDNA 3 wprowadzi konstrukcję opartą o chiplety – procesor graficzny będzie składał się z kilku krzemowych jąder, co pozwoli na tworzenie wydajniejszych i tańszych jednostek (podobnie jak w przypadku procesorów Ryzen). Testowe wersje układów podobno wykorzystują jedno jądro z interfejsami wejścia/wyjścia i co najmniej jedno jądro z jednostkami obliczeniowymi. Mówi się, że finalne wersje będą korzystać nawet z dwóch jąder z jednostkami.

Jak to się przełoży na osiągi? Producent już jakiś czas temu zapowiedział, że dąży do tego, by nowa architektura zaoferowała 50% wzrostu efektywności energetycznej względem generacji RDNA 2. Jeszcze lepiej ma wyglądać czysta wydajność – podobno mamy się spodziewać przyrostu na poziomie 60 – 80% (poprawione zostaną też możliwości z wykorzystaniem ray tracingu).

Moore's Law is Dead sugeruje, że topowy przedstawiciel generacji RDNA 3 (hipotetyczny Radeon RX 7900 XT) będzie co najmniej o 40% wydajniejszy od Radeona RX 6900 XT, czyli topowego przedstawiciela obecnej generacji RDNA 2.

Ujawnione informacje są nieoficjalne, więc należy traktować je z ograniczonym zaufaniem. Jeżeli okazałyby się prawdziwe, nowa generacja Radeonów mogłaby poważnie zaszkodzić Nvidii. Czy tak będzie? Przekonamy się w przyszłym roku, bo właśnie wtedy spodziewamy się premiery sprzętu.

