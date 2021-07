Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę kart Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT. Wygląda na to, że nowe modele AMD mogą zostać zaprezentowane wcześniej niż podejrzewaliśmy.

Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT to jedne z najbardziej wyczekiwanych kart graficznych do gier – co prawda producent jeszcze ich oficjalnie nie zapowiedział, ale my już wiemy o nich praktycznie wszystko. Czego zatem możemy się spodziewać?

Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT – specyfikacja kart graficznych

Obydwie karty powinny uplasować się w średnim segmencie wydajnościowym, poniżej najnowszego modelu Radeon RX 6700 XT.

W obydwóch przypadkach producent zastosuje układ graficzny AMD Navi 23 (RDNA 2) oraz 8 GB pamięci wideo GDDR6 128-bit. Różnica ma sprowadzać się do konfiguracji rdzenia, co oczywiście przełoży się na osiągi kart.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6600 XT* Radeon RX 6600* Układ graficzny Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XL Jednostki cieniujące 2560 2048 1792 Jednostki teksturujące 160 128 112 Jednostki rasteryzujące 64 32 32 Jednostki Ray Accelerators 40 32 28 Taktowanie rdzenia 2321/2581 MHz ??? ??? Pamięć Infinity Cache 96 MB 32 MB 32 MB Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 384 GB/s 256 GB/s 256 GB/s TBP 230 W <130 W < 100 W Cena $479 $349 $299 *specyfikacja nieoficjalna

Wydajność kart Radeon RX 6600 i Radeon 6600 XT

No właśnie, największą zagadką jest wydajność kart. Powinniśmy otrzymać modele ze średniego segmentu, nadające się do grania w rozdzielczości 1080p, które teoretycznie zainteresują sporą część klientów (bądź co bądź z takich monitorów nadal korzysta większość graczy).



Referencyjna wersja karty graficznej Radeon RX 6600 XT

Pierwsze przecieki wskazywały na wydajność zbliżoną do kart Radeon RX 5700 i RX 5700 XT (topowych modeli z poprzedniej generacji RDNA). Ostatnio jednak pojawiły się tutaj zaskakujące doniesienia, jakoby RX 6600 XT miał konkurować nawet z modelem GeForce RTX 3060 Ti.

Na zweryfikowanie tych informacji będziemy musieli poczekać do pojawienia się oficjalnych, niezależnych testów wydajności.

Kiedy i za ile będzie można kupić karty Radeon RX 6600 i RX 6600 XT?

Karta Radeon RX 6600 XT zostanie zapowiedziana już w tym tygodniu - według nieoficjalnych informacji, miałoby to nastąpić 30 lipca podczas targów China Joy. Na premierę sprzętu i rozpoczęcie sprzedaży będziemy jednak musieli poczekać dłużej - do 11 sierpnia. Nie wiadomo jednak jak wygląda kwestia słabszego modelu Radeon RX 6600 (najpewniej będzie on dostępny w późniejszym terminie).

Ile trzeba będzie zapłacić za nowe karty? Redakcja serwisu Neowin dotarła do informacji, jakoby sugerowana cena Radeona RX 6600 XT miała wynosić 349 dolarów, a słabszego modelu Radeon RX 6600 o 50 dolarów mniej – 299 dolarów. Wcześniejsze przecieki sugerują jednak, że początkowo dostępność kart będzie ograniczona, a ceny w sklepach mocno zawyżone.

Czy modele Radeon RX 6600 i Radeon RX 66000 XT odniosą sukces? Wiele będzie zależeć od wyników testów wydajności, dostępności i opłacalności, ale Nvidia na pewno nie będzie dawać za wygraną – w kuluarach mówi się, że producent w odpowiedzi planuje zasypać rynek konkurencyjnymi modelami GeForce RTX 3060 i RTX 3060 Ti.

Wygląda więc na to, że czeka nas zacięty pojedynek w średnim segmencie wydajnościowym. A jak wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta - w tym przypadku skorzystają klienci.

